Kakšna bo olimpijska usoda nordijske kombinacije?

Olimpijska prihodnost nordijske kombinacije po zimskih olimpijskih igrah leta 2026 je še vedno negotova. Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis) bo naredila vse, kar je v njeni moči, da bo zagotovila nadaljnji obstoj ženskih in moških tekem v nordijski kombinaciji na zimskih olimpijskih igrah, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pri mednarodni zvezi ostajajo optimistični glede nadaljnjega obstoja nordijske kombinacije na olimpijskih igrah.

"Nordijski kombinatorci bodo še vedno na olimpijskih igrah leta 2026. Verjamemo, upamo in mislimo, da bodo ženske tekmovalke v nordijski kombinaciji na zimskih igrah leta 2030," je v petek v intervju na nemški televiziji ARD dejal direktor za nordijsko kombinacijo Lasse Ottesen. "Za nas je pomembno, da sestavimo dober predlog, tako da z nami niso samo moški, ampak tudi ženske."

Nordijska kombinacija se je znašla na udaru kritik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok). Vodilni možje in žene olimpijske družine so presodili, da si nordijska kombinacija ne zasluži biti več del olimpijskega programa zaradi premajhnega števila tekem, premajhne pestrosti tekmovanj in nezadovoljive televizijske gledanosti.

Brez nordijskih kombinatork že 2026, pa potem ...?

Nordijskim kombinatorkam so prižgali olimpijsko rdečo luč in jih niso vključili v program zimskih iger 2026 v Milanu in Cortini d'Ampezzo. Olimpijsko tekmovanje v nordijski kombinaciji v moški in ženski konkurenci leta 2030 pa bo odvisno od nadaljnjega razvoja športa.

Nordijskih kombinatork v Cortini ne bo. Kaj bo prinesla prihodnost, ni jasno. Foto: Guliverimage

"Razpoloženje je pozitivno. Čaka nas sicer še veliko dela in potrebujemo navijače ter zanimanje ljudi in medijev. Vendar smo na pravi poti," je dejal Ottensen. S celovito reformo želijo v mednarodni zvezi športu omogočiti nadaljnji obstoj na OI in vključitev tekmovalk v nordijski kombinaciji v olimpijski program leta 2030.

Pri mednarodni federaciji so vpeljali tudi poseben sistem financiranja, s katerimi želijo privabiti v ta šport tudi manjše države.

"Kaže dobro, šport se razvija, vse več držav sodeluje," je dejal direktor tekmovanja. Poleg tega naj bi z novim tekmovalnim formatom poskrbeli za več vznemirljivih trenutkov in privabili več gledalcev pod skakalnice in ob tekaške proge, predvsem pa pred televizijske zaslone.