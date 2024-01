Norveška prevlada tudi na drugi tekmi v Schonachu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norveški nordijski kombinatorci so bili razred zase tudi na drugi tekmi svetovnega pokala v nemškem Schonachu. V ženski konkurenci so Norvežanke stale na vseh treh mestih zmagovalnega odra, pri moških pa njuna rojaka na dveh najvišjih. Pri dekletih je zmagala vodilna v svetovnem pokalu Ida Maria Hagen, pri moških pa spet Jarl Magnus Riiber.

Edini, ki ne prihaja iz Norveške, je bil na tretjem mestu moške konkurence Avstrijec Stefan Rettenegger.

Od Slovencev sta se do točk prebila Gašper Brecl, ki je zasedel 37. mesto, po skoku je bil 30., in Silva Verbič, ki je bila 24., a je prehitela le eno tekmovalko. Po skoku je bila na 21. mestu. Erazem Stanonik je zaostal za krog in zasedel 48. mesto med 50 tekmovalci.

Izidi: Moški: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 23:42,5

2. Joergen Graabak (Nor) + 33,2

3. Stefan Rettenegger (Avt) 53,5

4. Vinzenz Geiger (Nem) 1:09,3

5. Kristjan Ilves (Est) 1:10,6

6. Manuel Faisst (Nem) 1:25,9

...

37. Gašper Brecl 3:52,9

48. Erazem Stanonik (Slo) 1 krog Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 1070

2. Srefan Rettenegger (Avt) 795

3. Joergen Graabak (Nor) 728

4. Johannes Lamparter (Avt) 670

5. Kristjan Ilves (Est) 566

...

39. Vid Vrhovnik (Slo) 75

48. Gašper Brecl (Slo) 24 Ženske: 1. Ida Marie Hagen (Nor) 22:47,2

2. Mari Leinan Lund (Nor) + 37,8

3. Gyda Westvold Hansen (Nor) 1:03,1

4. Lena Brocard (Fra) 2:00:6

5. Nathalie Armbruster (Nem) 2:01,2

6. Haruka Kasai (Jap) 2:01,5

...

24. Silva Verbič (Slo) 7:13,7 Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Ida Marie Hagen (Nor) 750

2. Gyda Westvold Hansen (Nor) 700

3. Mari Leinan Lund (Nor) 634

4. Haruka Kasi (Jap) 512

5. Nathalie Armbruster (Nem) 492

...

22. Silva Verbič (Slo) 143

26. Teja Pavec (Slo) 98

