Riiber v treh dneh trikrat zmagal

Norveški nordijski kombinatorec Jarl Magnus Riiber se na tekmah svetovnega pokala ne pusti premagati. V Seefeldu je dobil vse tri tekme, tudi nedeljsko, s tekom na 12,5 kilometra in brez skokov. Te so zaradi premočnega vetra odpovedali, obveljali so rezultati četrtkove provizorične serije.

Jarl Magnus Riiber, prepričljivo vodilni v svetovnem pokalu, je imel po njej najboljše izhodišče, v teku pa je ohranil 23,1 sekunde prednosti pred rojakom Joergenom Graabakom, ki je bil sicer najhitrejši v teku, tretje mesto je zasedel Avstrijec Stefan Rettenegger. Riiber se je veselil 11. zmage v sezoni in sedme zapovrstjo.

Slovenca sta se uvrstila na rep tistih, ki si prislužijo točke svetovnega pokala. Vid Vrhovnik je za 39. mesto osvojil dve, Gašper Brecl pa za 40. mesto eno. Prvi je za zmagovalcem zaostal šest minut in dve sekundi, drugi pa še 27,8 sekunde več.

Seefeld, izidi (M):



1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 34:39,8

2. Joegen Graabak (Nor) +23,1

3. Stefan Rettenegger (Avt) +37,6

4. Johannes Lamparter (Avt) +1:11,5

5. Jens Luraas Oftebro (Nor) +1:36,0

6. Vinzenz Geiger (Nem) +1:42,4

...

39. Vid Vrhovnik (Slo) +6:26,0

40. Gašper Brecl (Slo) +6:53,8



Vrstni red v svetovnem pokalu:



1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 1.370 točk

2. Stefan Rettenegger (Avt) 1.009

3. Joergen Graabak (Nor) 998

4. Johannes Lamparter (Avt) 880

5. Jens Luraas Oftebro (Nor) 739

...

38. Vid Vrhovnik (Slo) 81

50. Gašper Brecl (Slo) 28