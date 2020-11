Razširjena slovenska ponudba za Lech

Slovenski smučarski tabor je pred paralelnima tekmama v Lechu (26. in 27. 11.) razširil svojo ponudbo in v boj za točke pošilja Meto Hrovat, Ano Bucik, Nejo Dvornik, Tino Robnik, Žana Kranjca, Štefana Hadalina ter prvič v tej sezoni tudi Marušo Ferk in Martina Čatra. Zanimivo, gre za osem smučarjev iz kar šestih različnih delovnih ekip.

Pred kratkim je Štefan Hadalin na socialnih omrežjih delil posnetek svojega padca, do katerega je prišlo, ko je poskušal prehiteti avtomatska štartna vrata, ob katera je zadel s konicami smuči in tako po prevalu pristal na snegu. Tudi ostali slovenski smučarji so v zadnjem obdobju na treningih poskušali usvojiti štartno taktiko, trenirali pa so tudi druge elemente paralelnih tekem, čeprav so se pri tem poskušali ogniti klasičnim obračunom na dveh progah.

V najmlajši uradni disciplini se bodo Slovenci te dni pilili v Soldi, po testiranju na covid-19 pa sledi selitev v Lech, kjer se bodo na paralelni tekmi v četrtek najprej pomerila dekleta, dan zatem pa še fantje. Poleg Hadalina bosta v moški konkurenci nastopila še najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec in član ekipe za hitri disciplini Martin Čater, precej bolj pisana pa bo ženska zasedba.

Poleg Mete Hrovat, Ane Bucik in Neje Dvornik, ki so ob koncu tedna nastopale v Leviju, sta za tekmo predvideni še Tina Robnik in prvič v sezoni 2020/21 Maruša Ferk. Za 32-letno Gorenjko bo to prva tekma po tem, ko je ostala brez reprezentančnega statusa. Vseeno se je odločila za nadaljevanje kariere, ki naj bi bilo predvsem hitrostno obarvano, delovno "zatočišče" pa je našla v mednarodni zasebni ekipi ISRA.

Maruša Ferk se vrača v svetovni pokal. Foto: Sportida

Pri Mednarodni smučarski zvezi so sicer poleti posodobili in poenotili usmeritve glede paralelnih tekem, a bo ob prilagojenem koronskem koledarju svetovnega pokala letos na sporedu le ena tekma (poleg tega še na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo), že za prihodnjo sezono pa so predvidene štiri tovrstne preizkušnje.



Tekmovalni format, ki bo v veljavi tudi v Lechu, predvideva dopoldanske kvalifikacije, iz katerih se bo v popoldanski del prebila le najboljša šestnajsterica (smučarji, uvrščeni med 17. in 30. mestom, bodo prejeli točke svetovnega pokala). Osrednji del tekme bo potekal po izločitveni formuli, pri čemer bosta neposredna tekmeca nastopila dvakrat, enkrat na rdeči in drugič na modri progi.



V pravilih je tudi izrecno navedeno, da morajo tekmovalci nastopiti z veleslalomskimi smučmi, razdalja med vrati pa se mora gibati med 16 in 20 metri.