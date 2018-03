Vsi Slovenci na tekmo, Prevc tik za najboljšimi, Stoch spet pred vsemi

TURNEJA RAW AIR, TRONDHEIM, kvalifikacije

Najbolje od Slovencev se je odrezal Peter Prevc, ki je s 134 metri in 137,7 točke osvojil sedmo mesto v kvalifikacijski seriji oziroma v skupno sedmi seriji turneje. "Danes so se skoki izšli kar dobro in upam le, da se bo vse skupaj tako nadaljevalo in da se bom sposoben bojevati za najvišja mesta," je po sedmem mestu dejal Prevc.

Na tekmo, ki je predvidena za četrtek ob 17.00, so se uvrstili tudi preostali naši skakalci. Jernej Damjan je s 129 metri in 129,8 točke končal na 17. mestu, Timi Zajc se je na svojo zadnjo tekmo sezone uvrstil s 127,5 metra in 120,5 točke, kar je zadostovalo za 26. mesto.

Nejc Dežman je bil s 123,5 metra in 116,2 točke 31., Tilen Bartol je bil s 122,5 metra in 113,8 točke 34., Anže Lanišek je s 118,5 metra in 112,0 točke zasedel 36. mesto, Anže Semenič pa je s 119,5 metra in 108,9 točke osvojil 43. mesto.

Kamil Stoch je prednost v skupnem seštevku turneje zvišal na 70 točk. Foto: Reuters

Stoch še zvišal prednost

Kvalifikacije je z dveh naletnih mest nižje od konkurentov dobil Kamil Stoch s 140 metri in 155,4 točke Drugi je bil domačin Andreas Stjernen s 141,5 metra in 153,1 točke, tretji pa Stefan Kraft s 140 metri in 147,5 točke.

V skupnem seštevku turneje Raw Air je Stoch prednost na vrhu pred Robertom Johanssonom povišal že na ogromnih 70 točk po sedmih serijah.