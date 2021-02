Zdesetkani orli danes lovijo točke v Romuniji

Po dekletih se bodo v Rasnovu v Romuniji za točke svetovnega pokala v smučarskih skokih potegovali še fantje. Tekma se bo začela ob 14.15, nastopilo bo 48 tekmovalcev, slovenska zasedba pa bo močno zdesetkana. Nastopili bodo štirje slovenski orli. To so Jernej Presečnik (številka 14), Tilen Bartol (21), Cene Prevc (23) in Žiga Jelar (31).

Zadnja postaja svetovnega pokala pred svetovnim prvenstvom, ki bo letos od 23. februarja do 7. marca v Oberstdorfu, ne bo videla najboljših slovenskih smučarskih skakalcev v tej sezoni. V Romuniji ni glavnega trenerja reprezentance Roberta Hrgote. V Rasnovu ga nadomešča Igor Medved. Manjkata tudi v tem trenutku najbolj vroča slovenska orla v svetovnem pokalu Anže Lanišek in Bor Pavlovčič (trening v domovini), podobno velja za Timija Zajca, zaradi težav s covid-19 v Romuniji ni Roka Justina, Anžeta Semeniča in Lovra Kosa, ni pa niti bratov Domna in Petra Prevca, ki imata zagotovljeno vozovnico na svetovno prvenstvo. Starejši izmed bratov je zaradi okužbe z novim koronavirusom ostal brez tekem v zadnjem mesecu.

Na svetovnem prvenstvu bo lahko Slovenijo zastopalo šest skakalcev, tako da nastopajočim v Romuniji ne bo manjkalo motiva. Med njimi je tudi mladi Jernej Presečnik, ki je pred kratkim navdušil na mladinskem svetovnem prvenstvu, na četrtkovem prelogu pa zasedel solidno 14. mesto. V četrtek je bil v Romuniji sicer najboljši Nemec Markus Eisenbichler.

Prva serija se bo začela ob 14.15.

