Prireditelji SP v alpskem smučanju že dobili zeleno luč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je prirediteljem svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v švedskem Åreju danes prižgala zeleno luč. Boji za naslove svetovnih prvakov bodo potekali med 5. in 17. februarjem, že 4. februarja pa bo prvi trening smuka za ženske.

Kot je na svoji spletni strani zapisala Fis, je v Åreju dovolj snega, številni delavci pa so svoje naloge opravili z odliko.

Na tekmovalnih progah je okrog 80 centimetrov snega, na drugih progah pa dobrih 70 centimetrov.

"Naredili so devetindevetdeset odstotkov načrtovanega snega in ga premaknili, kjer so ga potrebovali. Na progah morajo opraviti le še nekaj malenkosti," je povedal kontrolor Fisa Tom Johnston.

"Dež nam je pomagal utrditi snežno bazo, po tem je zapadel suh sneg, ki ga bomo še dodatno utrdili in mu dodali še nekaj vode. Priprave so v večini končane. Lahko rečem, da smo pripravljeni na tekme. Potrebujemo le še nekaj zaključnih detajlov. Z dobro snežno bazo pa smo zagotovili varne in poštene razmere za vsa tekmovanja," je dejal športni direktor SP Anders Sundqvist.

Preberite še: