V živo: potop favoritov. Kaj pa Slovenci?

Vincent Kriechmayr je tekmo odprl in še vedno vodi Foto: Guliver Image

Šele drugo moško preizkušnjo svetovnega prvenstva 2021 je odprl zmagovalec supeveleslaloma Vincent Kriechmayr. Trenutno v cilju še vedno vodi. Za njim sta zaostala tudi največja favorita Dominik Paris in Beat Feuz, medtem ko pa je Matthias Mayer odstopi.

Svojo priložnost bodo seveda iskali tudi Avstrijci, krone pa brez boja ne bo želel predati Kjetil Jansrud.

Slovence po slabem superveleslalomskem nastopu čaka popravni izpit. Slednjemu se je odrekel Martin Čater, ki se ne čuti dovolj pripravljenega za tovrsten izziv. Zato pa bosta svojo priložnost v prvi vrsti iskala Boštjan Kline (štartna številka 22) in Miha Hrobat (31), medtem ko pa bo za 22-letnega Nejca Naraločnika (35) to predvsem nabiranje izkušenj, v upanju, da se bo kdaj na to tekmovalno raven vrnil z bolj konkurenčnim izhodiščem.

SP 2021, smuk (m):