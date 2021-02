Miha Hrobat navdušil na treningu smuka na SP

Tokrat je bil od trojice Slovencev najhitrejši Miha Hrobat, ki je za Dominikom Parisom zaostal 86 stotink sekunde, Boštjan Kline je bil 19. (+1,23), Nejc Naraločnik pa 38. (+2,83).

"V srednjem delu moram še malo naštudirati tiste tri zavoje, spodnji del pa se mi je zdel že kar pravi. Vrgel sem se dol, tako kot se pravzaprav že vso sezono, Kar mi prej ni uspelo, pa mi je zdaj," je bil po treningu zadovoljen Hrobat, ki je superveleslalom končal na polovici proge z odstopom. Pri času Hrobata je bila sicer zvezdica, ker enih vrat ni izpeljal pravilno.

Boštjan Kline se je na današnjem treningu uvrstil na rep najboljših 20. Foto: Guliver Image

"Včeraj smo se pomenili o tehniki smučanja, mislim, da je danes to kar delovalo. Pogovorili smo se o vodenju zavoja. Dostikrat se mi dogaja, da ga moram prehitro končati, to pa potem pripelje do tega, da sem do naslednjega prehiter na smučki. Če popustiš sredi zavoja, se ti vse podre. Danes sem se osredotočil na to izpeljavo in mislim, da mi je kar dobro uspelo," je še dodal.

Koštomaj: Čater dobiva le še udarce po glavi

Grega Koštomaj je predstavil svoj pogled na odločitev, da v smuku ne bo nastopil Martin Čater. Foto: Nebojša Tejič/STA Trener slovenske moške ekipe v hitrih disciplinah Grega Koštomaj se je po superveleslalomu odločil, da najboljši slovenski smukač Martin Čater, ki je zmagal na uvodnem smuku sezone v Val d'Iseru, na nedeljskem smuku v Cortini d'Ampezzo ne bo nastopil.

"Martin preprosto ni v taki formi, mentalno samo še dobiva udarce po glavi. Mislim, da je takega tekmovalca bolje umakniti, da prečisti glavo in potem na novo zgradi zgodbo. Naš šport je zelo zapletena stvar. Atletski stadion je vedno skoraj enak, tu pa se proge in pogoji razlikujejo. Kar nekaj časa smo na potovanjih, pozimi skoraj ni časa za trening in ko nastopijo težave, težko najdeš čas, da bi tekmovalce poskusil vrniti skozi treninge. Treba je najti kompromise med tekmami, počitkom in treningi in v tem nam Martina ni uspelo sestaviti nazaj tako, da bi si zaupal, da bi na startu stal toliko samozavesten, da bi tekmoval," je dejal Koštomaj.

Martin Čater, zmagovalec uvodnega smuka v tej sezoni, ne bo nastopil v najhitrejši disciplini na SP. Foto: Sportida

"Takega tekmovalca je treba resetirati. Preprosto se morajo pri sebi odločiti, da bodo tekmovali, in ko bodo to naredili, je pot do uresničitve cilja lažja. Sami vedo najbolje, mi smo deloma samo podpora, organizatorji, na koncu, na dan tekme oni dajo palice čez startno palčko. Sami odločajo, koliko bodo tvegali, koliko pritiskali in iskali dober rezultat. Mi lahko pomagamo pred tekmo. Šport ni preprosta stvar, je pa 40 odstotkov v glavi tistih, ki naredijo razliko in preskok. Če je v glavi vse urejeno, lahko pride tudi rezultat," je razloge, da Čater ne bo nastopil v svoji paradni disciplini, pojasnil trener Koštomaj.

Na prvem treningu je veliko tekmovalcev delalo napake. Precej jih je imelo pripombe, da je en del proge skoraj slalomski, veleslalomski, in da se tam skoraj ustavi. Proga Vertigine je povsem nova. Na njej so pred SP izpeljali le italijansko državno prvenstvo.