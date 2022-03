Slovenski orli v boj za odličje na SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bosta v Vikersundu na sporedu tretja in četrta serija svetovnega prvenstva v smučarskih poletih, po katerih bo znan novi svetovni prvak. V boju za naslednika Nemca Karla Geigerja iz Planice 2020 najbolje kaže Norvežanu Mariusu Lindviku, v igri za kolajne pa so tudi vsi štirje Slovenci: Domen Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek in Peter Prevc.