Podarjamo vstopnice za premiero kultnega filma

Slovenska premiera kultnega japonskega filma, ki spremlja olimpijske igre v Tokiu leta 1964 vse od otvoritvene slovesnosti do zaključka, bo ponudila popoln vpogled v srečanje najboljših športnikov sveta v japonski prestolnici pred šestdesetimi leti. Režiser filma Kon Ichikawa je za svoje delo prejel olimpijsko diplomo za zasluge in bil nagrajen tudi s strani britanske akademije za film in televizijsko umetnost, BAFTA.

Častni gost premiere bo slovenski športnik Ivo Daneu, ki je s košarkarsko reprezentanco zastopal takratne jugoslovanske barve. Srečanje z legendo slovenske in svetovne košarke bo gotovo lep uvod in zanimiv uvid v Japonsko tistega časa, takratni odnos do športa in razlike, ki so povezovale in razdvajale svet. Navsezadnje se je tekom šestdesetih let korenito spremenil tudi način našega premikanja. Družba Toyota od vseh svojih začetkov spreminja in premika meje ter korenito vpliva na razvoj mobilnosti. S kakšnimi mobilnostnimi izzivi so se srečevali organizatorji olimpijskih iger in športniki v letu 1964 in kako bo Toyota letos s svojimi inovativnimi mobilnostnimi rešitvami poskrbela za čim bolj trajnostno izvedbo tega športnega vrhunca letošnjega poletja, boste izvedeli v pogovoru pred ogledom filma, ki ga bo z Ivom vodil Igor Prassel.

Foto: Toyota

Toyota je z letom 2017 in prelomnim globalnim sponzorskim sodelovanjem postala TOP partner Mednarodnega olimpijskega komiteja in globalni partner Mednarodnega paraolimpijskega komiteja v kategoriji mobilnosti. Zagotavljanje trajnostne, dostopne in vključujoče mobilnosti predstavlja jedro njihovih aktivnosti tudi za bližajoče se igre v Parizu.

Foto: Toyota