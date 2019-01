Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši slovenski deskarji (z izjemo Žana Koširja, ki je imel druge obveznosti) so predstavili svoje cilje na sobotni paralelni veleslalomski tekmi na Rogli.

Najboljši slovenski deskarji (z izjemo Žana Koširja, ki je imel druge obveznosti) so predstavili svoje cilje na sobotni paralelni veleslalomski tekmi na Rogli. Foto: A. T. K.

"Če se je v Bad Gasteinu uresničila moja napoved in smo na progi doživeli rodeo, napovedujem, da bomo v soboto na Rogli ne glede na to, kakšno bo vreme in koliko snega bo zapadlo, doživeli čisto poezijo," pred enim od vrhuncev deskarske sezone, paralelnim veleslalomom na Rogli (19. januarja), napoveduje Rok Marguč, eden od sedmerice slovenskih deskarjev, ki bodo stali na štartu.