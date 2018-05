Planica se je v Grčiji že predstavila, optimizem narašča

Projekt SP 2023 v Planici

Na 51. kongresu Mednarodne smučarske zveze (Fis) v Grčiji, ki se odvija ta teden in na katerem sodeluje približno tisoč delegatov iz več kot 80 držav, je danes slovenska delegacija že opravila prvi korak do tako želenega svetovnega prvenstva v Planici. Že danes so namreč predstavili projekt SP 2023 v tem športnem središču.

Na kongresu v letovišču Costa Navarino v Grčiji so se danes predstavili kandidati za organizacijo svetovnih prvenstev, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. Planiško - Slovenija z njo že četrtič poskuša priti do nordijskega svetovnega prvenstva - sta predstavila predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič.

Smrekar: Zmožni smo pripraviti tekme na najvišji ravni

Enzo Smrekar vabi najboljše športnike v nordijskih športih na svetu leta 2023 v Planico. Foto: Vid Ponikvar "Vsekakor smo na predstavitvi želeli poudariti pomen nordijskega smučanja v Sloveniji, kjer ima ta izjemno tradicijo. Vemo, da smo do zdaj s svetovnih prvenstev prinesli šest medalj, sedem pa z olimpijskih iger. Ta tradicija in ta strast, ki jo v to vlagamo, sta več kot očitni. Ne gre zanemariti, da s tem znanjem, izkušnjami, tradicijo organiziramo tudi sedem tekem svetovnega pokala na leto in vsakič znova dokažemo, da imamo sposobnost in zmožnost pripraviti tekme na najvišji ravni," je ob predstavitvi dejal Smrekar in dodal: "Vso to strast lahko prenesemo tudi v organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju in naredimo nepozabno doživetje na vrhunski ravni v najlepši alpski dolini, kjer se Triglavski narodni park stika s sodobnim nordijskim centrom, kar verjamem, da bi vsem ostalo v izjemnem spominu."

Vodja slovenske kandidature Smrekar je skupaj s sodelavci že v ponedeljek v Grčiji odprl tudi slovensko stojnico, ki so jo že obiskali člani predsedstva Fisa.

Ministrica Makovec-Brenčičeva: Slovenija je velik športni narod

Maja Makovec Brenčič se je že večkrat prepričala v vrhunsko izvedbo planiških tekmovalnih dogodkov. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Danes smo Planico predstavili v njeni najboljši luči vsej skupini Fis, vsemu svetu nordijcev. Mislim, da smo dobro predstavili vse tiste najpomembnejše atribute, od tega, da imamo eno od najboljših infrastruktur, do tega, da imamo seveda eno od najlepših dolin ne le v Evropi, ampak tudi širše. Predvsem pa, da vsi, ki soustvarjajo velike športne dogodke v Planici, vedo, znajo in zmorejo živeti to s srcem, in to tako, da v resnici pokažemo, da je Slovenija velik športni narod. Močno navijamo za to, da bo odločitev pozitivna in da bomo leta 2023 slavili tudi kakšen meter več, kakšno sekundo manj v tekih in še kaj. To je naša skupna želja," pa je predstavitev kandidature sklenila resorna ministrica Makovec-Brenčičeva.

Edini protikandidat Planici je tokrat norveški Trondheim. Pred tem je Slovenija s Planico neuspešno poskušala priti že do SP v letih 2017, 2019 in 2021.

Planica za izvedbo nordijskega svetovnega prvenstva kandidira že četrtič zapored. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ob vlogi kandidature s soglasjem države so morali Slovenci mednarodni zvezi plačati 75 tisoč evrov kotizacije namesto 150 tisoč, ker se še četrtič potegujejo za organizacijo SP, Smrekar pa je pred časom menil, da bo ves projekt kandidature predvidoma stal še enkrat toliko.