Peter Prevc dobil ukaz, da mora normalno hoditi

Potrpežljivost in čakanje na zeleno luč, ki mu jo bo prižgal gleženj. To je na hitro povzeta zgodba Petra Prevca, ki še vedno ne more trenirati na polno. Oteklina počasi izginja, na skakalnicah pa bi ga lahko videli konec septembra.

Ker je imel Peter Prevc v gležnju izrastek, ki mu je zmanjševal gibljivost, se je 20. aprila odločil za operativni poseg. Nekaj časa je brez težav treniral, nato pa so se pojavile težave. Gleženj mu je začel zatekati, zdravniki pa sprva niso našli razloga, kaj se dogaja.

Ker oteklina ni želela splahneti, je julija moral še drugič pod nož. Napravili so mu artroskopijo in mu odstranili tujek. Zdaj smo že konec avgusta, kar pomeni, da so do začetka sezone manj kot trije meseci, najstarejši od bratov Prevc pa še vedno ni v želenem pogonu.

"Prožnost se mora dobiti, ne glede na vse"

Za zdaj polne obremenitve še ne pridejo v poštev. Foto: Vid Ponikvar "Noga se počasi zdravi. Zdravniki so dejali, da je po pričakovanjih. Po prvi operaciji je bila rehabilitacija tako hitra in se je odreagiralo, kot se je. Zdaj gre proces zmanjševanja otekline po pričakovanjih," pravi Peter,

Oteklina je še vedno prisotna. Kot pravi, bo še kar nekaj časa preteklo, da bo popolnoma izginila, če sploh bo: "Pravzaprav ni pomembno, koliko je gleženj debel. Pomembno je, da je funkcionalen. Prožnost se mora dobiti, ne glede na vse."

Zaradi narave poškodbe je tedensko v pogovorih z zdravniki, saj si vsi želijo, da bi se postopek rehabilitacije hitro zaključil in bi Peter lahko nemoteno treniral kot preostali skakalci: "Prejšnji teden sem dobil ukaz, da moram normalno hoditi. Da moram normalno stopiti na nogo. Zdaj se postopoma dodaja težavnost."

"Če bo vse po načrtih, bi konec septembra moral biti pripravljen"

Konec septembra bi ga lahko spet videli v zraku. Foto: Grega Valančič/Sportida Kdaj ga bomo spet lahko videli v zraku, bo odvisno od gležnja in kako se bo na vse odzval. Jasno je, da je zamudil veliko treninga v primerjavi z drugimi, a bo vse naredil, da bo v zimo prišel v najboljši možni pripravljenosti, kolikor bo to mogoče.

"Zelo težko je napovedati datum, kdaj se bo kaj zgodilo. Če bo vse po načrtih, bi konec septembra moral biti pripravljen in začeti skakati," je še dejal Prevc, ki ima sicer več časa za očetovska opravila, a ta zdaj še niso težka, poudarja: "Otrok je še tako majhen, da oče še ni zelo pomemben. Pomagati? Pomagam, vendar ni kaj takšnega, da bi bilo težko. Ponoči mi ni treba vstajati, ker ni večjih težav. Tako ali tako pa trdno spim, da se sploh ne zbudim."