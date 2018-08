Tepeš končal v bližini zmagovalnega odra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Hakubi so se pod žarometi smučarji skakalci danes pomerili še na drugi tekmi poletne velike nagrade na Japonskem. Po prvi seriji je bil od četverice Slovencev tokrat najvišje Jurij Tepeš na petem mestu s 128 metri ter 128,5 točke. Jaka Hvala, naš najboljši včeraj, je zasedal 16. mesto s 119 metri ter 114,9 točke, tik za njim je bil Robert Kranjec s 119,5 metra in 113,6 točke, 20. je bil Tomaž Naglič s 121,5 metra in 110,6 točke.

V finalni seriji je Naglič s 127 metri ter skupno 232,9 točke napredoval na 17. mesto, Kranjec je s 115 metri ter z 221,6 točke zaokrožil najboljšo dvajseterico. Na rob petnajsterice je skočil Hvala, ki je v finalu pristal pri 122,5 metra, zbral pa je 237,6 točke. Tepeš je v finalu skočil 130 metrov, s skupno 263,9 točke pa je zadržal visoko peto mesto na sedmi letošnji tekmi poletne velike nagrade.

Japonec do suverene zmage

Drugo zmago je znova zelo zanesljivo vpisal Rjoju Kobajaši z 287,9 točke. Na drugo mesto se je prebil Rus Jevgenij Klimov z 271,9 točke, s tem pa je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku poletne velike nagrade. Tretji je bil Avstrijec Daniel Huber z 269,8 točke.

Poletna velika nagrada se bo nadaljevala čez dva tedna v ruskem Čajkovskem.

Vrstni red 1. Rjoju Kobajaši 287,9 točke

2. Jevgenij Klimov 271,9

3. Daniel Huber 269,8

4. Daiki Ito 267,8

5. Jurij Tepeš 263,9

…

15. Jaka Hvala 237,6

…

17. Tomaž Naglič 232,9

…

20. Robert Kranjec 221,6



