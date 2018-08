Negotovost pri Petru Prevcu še kar traja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skakalci se na sezono ponavadi začnejo pripravljati že konec aprila in nato dobrega pol leta trenirajo, da pridejo v zimo v pravi formi. Pri slovenskem šampionu Petru Prevcu je letošnje poletje nekoliko drugačno.

Sprva se je 20. aprila zaradi zmanjšane gibljivosti gležnja odločil za operativni poseg. Ko je že vse kazalo, da bo lahko nemoteno treniral, so se pojavile težave. Iz lepega mu je gleženj začel zatekati, zdravniki sprva niso ugotovili, kaj je krivo za takšno reakcijo.

"Peter je v počasni, pazljivi rehabilitaciji"

Najstarejši od bratov Prevc je še vedno v fazi rehabilitacije. Foto: Vid Ponikvar Sredi julija je šel še enkrat pod nož, da so mu odstranili tujek. "Šlo je za artroskopijo gležnja, za ponovno operacijo, saj se zatekanje ni ustavilo. Ko so ga odprli, so videli, da je notri neka zdrizasta snov," je takrat dejal Peter.

Po optimističnih napovedih bi ga lahko na skakalnicah videli avgusta, vendar se to ne bo zgodilo. "Peter je v zelo počasni, pazljivi rehabilitaciji. Počasi bodo prišle na vrsto manjše obremenitve. Za zdaj gre solidno, vendar je še prezgodaj, da bi karkoli napovedovali, da ne bi bilo kašnega novega razočaranja," pravi glavni trener Gorazd Bertoncelj.

Dva meseca za skoke, nato bo sledila sezona

V najboljšem primeru bo pred sezono imel dva meseca skakalnih treningov. Foto: Sportida Oteklina je manjša, kar je spodbudno, a bo še potreboval nekaj časa, da se bo lahko podal na skakalnice. Avgusta se bo postopno trening dvigoval, septembra pa bi ga lahko morda videli v zraku, če bo rehabilitacija uspela.

"Zelo nepredvidljivo je. Če imaš na primer angino, vzameš antibiotike in veš, kdaj boš v redu. V tem primeru ne," poudarja Bertoncelj.

Zaveda se, da bo Peter težko prišel v zimo v polni pripravljenosti, saj je izgubil veliko treningov in skokov, a verjame, da je sposoben dvigniti skoke na visoko raven. Septembra in oktobra bo imel čas za skoke. Raven se da dvigniti, vendar bi se moralo vse poklopiti, tako s psihološkega vidika kakor z vidika tehnike. Vse se mora zliti v celoto. Da pa se."

Bolnišnica v malem

Tilen Bartol je imel izredne bolečine v kolenu. Foto: Žiga Zupan/Sportida Prav zaradi oteženega položaja bo imel tudi nekoliko drugačen program treningov. "Njegov program bo skrajšan. Na področju tehnike bo enako. Časa bo manj. Potrpežljivi bomo morali biti, Peter pa psihološko pripravljen, da si bo zaupal. V sezono bo treba tudi z manjšimi pričakovanji, če si toliko časa odsoten. In potem lahko presenetiš samega sebe."

A Peter ni edini v slovenski A-reprezentanci, ki je imel poleti težave. Tilen Bartol je imel izredne bolečine v kolenu, Žiga Jelar se je po težavah s kolenom vrnil, Bor Pavlovčič je bil junija bolan, skupaj z Domnom Prevcem sta imela še maturo. Se je pa zato zdrav ekipi avgusta priključil izkušeni Jernej Damjan, ki se je kondicijsko tako kot lani pripravljal po programu, ki mu najbolj ugaja in prinaša rezultate.