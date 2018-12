Olimpijski prvak končal kariero

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvaintridesetletni Viletta, ki v zadnjih dveh letih ni tekmoval zaradi dveh poškodb kolena, je v svetovnem pokalu dosegel eno zmago, in sicer leta 2011 v superveleslalomu.

"Moram biti pošten do sebe, ker nisem našel samozaupanja v zadnjih dveh mesecih in pol treningov. Čutim, da ne morem smučati z enakimi občutki kot v preteklosti. Hvaležen pa sem za vse, kar sem dosegel in izkusil," je v izjavi za javnost dejal Viletta, ki se bo zdaj posvetil trenerskemu poslu.

