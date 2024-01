Slovenija na evropsko prvenstvo s pomlajeno reprezentanco

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo se v Osrbliju na Slovaškem začenja odprto evropsko prvenstvo v biatlonu. Slovenija je na prizorišče odpotovala s pomlajeno reprezentanco, saj se A ekipa odpravlja na zaključne priprave pred svetovnim prvenstvom v Oberwiesenthal, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Slovensko vodstvo se je odločilo, da na Slovaško pošlje sedem tekmovalcev, tri v moški in štiri v ženski konkurenci. Slovenske barve bodo tako zastopali Matic Bradeško, Matic Repnik in Jaša Zidar ter Lena Repinc, Živa Klemenčič, Kaja Zorč in Klara Vindišar.

Tekmovalce na EP čaka posamična tekma, sprint, zasledovanje in za konec še mešani štafeti.