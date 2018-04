Odločil se je za korak višje, dekleta pa bo popeljal v rekordno sezono

Intervju z novim trenerjem skakalk Zoranom Zupančičem

V širši skakalni javnosti ime Zoran Zupančič (še) ni dobro poznano. Večji del trenerske kariere je deloval v klubu in državnem panožnem nordijskem centru (DPNC) v Kranju. Selektor članske ženske reprezentance je tako rekoč postal čez noč, čeprav je pričakoval, da bi se lahko zgodil ta korak. Prejšnjo sredo ga je pred odborom za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo poklical predsednik Ljubo Jasnič in hitro sta si segla v roke. Ali bo v njegovi ekipi tudi Primož Peterka, ki je bil do zdaj vselej zraven, bo znano v prihodnjih tednih, ko bodo sledili pogovori. Dejstvo pa je, da ga že prvo leto čaka naporna sezona. Dekleta bodo namreč nastopila na rekordnih 29 tekmah v svetovnem pokalu, v prejšnji jih je bilo le 15.

Zoran Zupančič v družbi Gorazda Pogorelčnika (levo) in Jožeta Berčiča (desno). Drugi je bil v preteklosti trener ženske članske reprezentance, medtem ko je Pogorelčnik po novem strokovni vodja panoge za skoke in NK.

Zoran Zupančič je svojo skakalno kariero končal že pri 21 letih. Na koncu je bil tudi A-reprezentant, a se je podal v šolanje in trenerski posel. Sprva je deloval pri skakalnem klubu SSK Alpina v Žireh, kjer je imel pod svojim nadzorom najmlajšo selekcijo. Ko je diplomiral, je prevzel mesto glavnega klubskega trenerja. Osem let je delal v tem okolju. Klub je medtem rasel. Zgradili so osnovnošolski center, investicija je bila vredna 1,5 milijona evrov. Sledila je selitev Kranj, kjer je do zdaj deloval v državnem panožnem nordijskem centru.

Sprva je vodil prve letnike in otroška tekmovanja. Drugo leto je vodil ekipo za FIS-pokal, v zadnjih treh pa so mu dodelili mladinke. Ekipo je vodil na celinskem, FIS in alpskem pokalu, prav tako na mladinskih svetovnih prvenstvih ter olimpijskih igrah mladih. V teh letih so mladi slovenski skakalci in skakalke osvojili 15 medalj na svetovnih prvenstvih ter olimpijskih igrah mladih. Nekaj mladih, ki so delali pod njegovim okriljem, je napredovalo tudi v A-reprezentanco. Najbolj se je dokazala Nika Križnar. Poudarja, da iz ozadja prihajajo še druge mlade, kot sta Jerneja Brecl in Katra Komar.

Zupančič na delu pri imitaciji skoka. Kako se je zgodil prevzem glavne ženske reprezentance?

Ljubo Jasnič me je prejšnjo sredo poklical in me prosil za vodenje te ekipe. Sprejel sem.

Sta se že prej pogovarjala?

Prvič me je odbor predlagala prek Jožeta Berčiča (pred štirimi leti, op. a.). Pogovori so potekali. V slovenskem prostoru sem bil takrat v DPNC šele dve leti. Zaradi subjektivnih razlogov se nisem odločil za novo funkcijo. Gradili smo hišo, otroci so bili majhni.

Sta se z Jasničem v zadnjem obdobju kaj več pogovarjala?

Načeloma se vmes nisva nič pogovarjala. Mislim, da to ni le njegova odločitev. V ozadju stoji celoten odbor, za njim pa so celice klubi.

Ste pričakovali, da bi se lahko to zgodilo?

Glede na to, da je novo olimpijsko obdobje, sem.

Nika Križnar je ena od skakalk, s katero je delal ... Foto: Reuters Kakšne cilje imate v ženskih skokih?

V športu se ne gremo sodelovanja, ampak nekaj velja le zmaga. Vedno poskušamo iz naših tekmovalk potegniti maksimum. Na mladinski ravni mi je to zelo dobro uspevalo. Mislim, da so dekleta pripravljena tudi na večji vložek in doseganje boljših rezultatov. Zavedam se, da je to zame nov cirkus. Šli bomo na vso moč. Najprej moram pripraviti letni delovni načrt, ki ga bo sprejemal odbor. Videli bomo, kakšna sredstva bodo na voljo. Trenirati bomo začeli takoj po prvomajskih praznikih. Odbor bo v drugi polovici maja sprejel vse in takrat bodo jasne smernice, reprezentantke in strokovna ekipa.

Ali ste ob Niki še delali s katero od prvokategornic?

V klubu sem delal najprej z Barbaro in nato sestro Emo Klinec. Prav tako sem delal s Tomažem Nagličem in že takrat je osvojil točke v svetovnem pokalu. V DPNC sem delal s številnimi mladimi fanti, ki prihajajo v sistem. To so Žiga Jelar, Domen Prevc in preostali.

Z njima ste delali kakšno leto.

Približno, da. Načeloma je sistem takšen: otroci pridejo v sistem DPNC, kjer jih razdelimo v homogene skupine glede na rezultate iz prejšnje sezone, ki so jih dosegali v osnovnih šolah. Domen Prevc je prišel v najboljšo skupino. Z Gorazdom Pogorelčnikom sva vedno delala skupaj. Domen je bil izreden in ostal pri naju le dva meseca. Ko je nastopil na prvi tekmi celinskega pokala, je takoj izpolnil kriterij in šel v mladinsko reprezentanco. Nekateri so bili dalj časa, nekateri ostanejo ali pa celo nazadujejo v slabšo skupino.

K ... prav tako z Emo Klinec. Foto: Reuters ako ste si zamislili, katere dekleta boste imeli pod svojim okriljem in v kakšnem številu?

Kriteriji so bili določeni in se jih bo upoštevalo. Z dekleti moram opraviti razgovor. Kaj so pripravljena, ali so pripravljena ... Vemo, da imamo štiri dobra dekleta, stara nad 20 let, preostala so mlajša. Ne vemo še, kakšna bodo sredstva. Lahko povem, da je predlog koledarja za novo sezono bistveno bolj zanimiv. Čaka nas 29 tekmovanj svetovnega pokala.

Imeli bomo rusko turnejo, skandinavsko turnejo RAW. Več bo tekmovanj s fanti. Že poleti bodo imela dekleta veliko več tekmovanj na velikih skakalnicah.

Koliko tekem bo med sezono na večjih napravah?

Več kot polovica tekem bo na večjih naprav. Štartali so na velike skakalnice. Že poleti imamo s fanti na večjih napravah tekme mešanih ekip.

Kakšna pa bo zgodba s Primožem Peterko? Bo v vaši ekipi? V preteklosti so se glavni trenerji menjavali, on pa je kot pomočnik ostal.

O tem se še pogovarjamo. Rekli so mi, naj pripravim letni načrt. Kako se bo postavila celotna struktura, bo jasno v prvi polovici maja. Tu so se zgodile velike spremembe na ravni DPNC in reprezentanc. Vsi skupaj moramo potegniti najboljše poteze, da bomo lahko v prihodnosti delali najboljše.

Ali ga imate v načrtu?

Pogovarjamo se, odvisno je od njegovih želja. Verjetno ima tudi sam takšne ambicije. Načeloma še nisem sodeloval pri razgovoru. Šele v sredo sem namreč tik pred odborom izvedel, da bom selektor, zato veliko časa še ni bilo.