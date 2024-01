Slovenski najstnici bo zmago težko katera vzela

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Veselje slovenskega tabora po sobotni zmagi mlade Nike Prevc v Garmischu. Foto: Guliverimage Osemnajstletna Nika Prevc je v Garmisch-Partenkirchnu, kjer se je začela polovična novoletna turneja svetovnega pokala smučarskih skakalk, t. i. two nights tour, zmagala z ženskim rekordom skalanice (133 metrov). Pred drugo polovico te mini turneje ima skoraj 13 točk prednosti pred Norvežanko Eirin Mario Kvandal in ima tako velike možnosti, da postane prva zmagovalka tega novega tekmovanja. Nika je bila najuspešnejša že na nedeljskem treningu, v prvi seriji je skočila 111 metrov, v drugi pa kar 128,5 metra in bila tako najdaljša med vsemi.

Preostale Slovenke bodo skušale popraviti vtis s sobotne tekme. Ema Klinec in Nika Križnar sta 11. oziroma 14. mestom zaostali za svojimi zmožnostmi, tudi zaradi nekaj več pritiska, je po tekmi dejal trener Zoran Zupančič. Ob 15.00 se bodo za mesto na tekmi, ki se začne ob 16.15, borile še Ajda Košnjek, Taja Bodlaj in Katra Komar.

Oberstdorf, turneja dveh večerov, trening in kvalifikacije (Ž):