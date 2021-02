Sprememba v slovenski ženski skakalni reprezentanci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nika Križnar, Urša Bogataj, Špela Rogelj in Ema Klinec so na Ljubnem skočile do zmage, trener Zoran Zupančič pa bo isti ekipi dal priložnost tudi na današnji ekipni preizkušnji.

Foto: SZS

Po veliki zmagi in osvojeni zlati medalji Eme Klinec imajo slovenske skakalke danes ob 17.15 novo priložnost za odličje. Tudi na ekipni tekmi je zlato dosegljivo. Glavni trener Zoran Zupančič je naredil spremembo v ekipi. Odločil se je za zasedbo, ki je na Ljubnem skočila do zmage v svetovnem pokalu.

Slovenija se je v četrtek veselila zlatega odličja Eme Klinec, ki je prvič v karieri stala na najvišji stopnički odra za zmagovalce. Velik podvig ji je uspel na najpomembnejši tekmi sezone.

A so pred slovensko žensko skakalno reprezentanco novi podvigi. Glede na predstave na srednji napravi v Oberstdorfu je le vprašanje, kakšnega sijaja bo medalja na današnji ekipni tekmi.

Ob tem pa se je odločil za spremembo. Namesto Jerneje Brecl, ki je bila na posamični preizkušnji deveta in je bila s četrtim mestom razpoložena tudi v kvalifikacijah, bo nastopila izkušena Špela Rogelj. Ob njej bodo skakale še Urša Bogataj, Nika Križnar in Ema Klinec.

Zupančič se je tako odločil za četverico, ki je letos na Ljubnem skočila do zmage. "Glede na to, da smo imeli na prvenstvu le en trening, je bil ta interna tekma za posamično preizkušnjo. Po prvem treningu smo se odločili, da bo Jerneja skakala na posamični, Špela na ekipni tekmi. Če bi bilo na posamični tekmi kakšno presenečenje, bi bila mogoča zamenjava. Odločil sem se za postavo, kot je bila na Ljubnem. Zaupam v to ekipo," je razložil prvi mož stroke v slovenski reprezentanci.

In kakšna bo barva medalje? "Upam, da bo zlata. Same si želimo zlato medaljo. Vemo, da bo težek boj. Druge ekipe so tudi močne. Vse bomo poskusile narediti dva super skoka. Potem bomo videli, kaj bo," je optimistična Križnarjeva.

SP v Oberstdorfu, ekipna tekma (Ž)