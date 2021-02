Riiber ubranil naslov v kombinaciji, Vrhovnik 35.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norvežan Jarl Magnus Riiber je ubranil naslov svetovnega prvaka v nordijski kombinaciji. Na prvenstvu v Oberstdorfu je bil po skokih na srednji napravi tretji, v teku na 10 km pa je v zaključnem sprintu ugnal na koncu drugega Finca Ilkko Herolo in rojaka Jensa Luraasa Oftebroja. Najboljši Slovenec je bil Vid Vrhovnik na 35. mestu.

Riiber je z naslovom v Oberstdorfu ubranil naslov prvaka iz Seefelda na srednji skakalnici in 10 km. V Avstriji je pred dvema letoma slavil tudi na ekipni tekmi, skupaj pa je to že njegova četrta kolajna.

Japonca Ryoto Yamamota, ki je bil najboljši v skakalnem delu, a ne velja za dobrega tekača, je trojica zasledovalcev takoj ujela in skušala držati prednost pred hitrejšimi tekači v ozadju.

V tretjem krogu so Nemca Fabian Riessle in Eric Frenzel ter Finec Herola priključili večjo skupino vodilnim, za kolajne pa se je nato udarilo osem tekmovalcev. Prvi je napadel Herola in s seboj odpeljal tudi oba Norvežana. Riiber je v sprintu ugnal Finca, drugi Norvežan pa je zasedel še zadnje mesto na odru za zmagovalce.

Vrhovnik je tekaško preizkušnjo začel 28. z minuto in 55 sekund za vodilnim Japoncem, medtem ko je drugi slovenski predstavnik Gašper Brecl startal tri sekunde za svojim reprezentančnim kolegom. Oba sta v teku veliko izgubila. Vrhovnik je v cilj prišel kot 35. (+4:07,3), Brecl pa je bil z zaostankom 5:05,2 na koncu 40.

V soboto bo na sporedu še premierna ženska preizkušnja v nordijski kombinaciji. Od Slovenk bosta nastopili Ema Volavšek in Silva Verbič. Skakalni del na srednji skakalnici se bo začel ob 10. uri, tekaški na 5 km pa ob 15.30.

Izidi: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 23:01,2 (3. po skoku/5. v teku) 2. Ilkka Herola (Fin) + 0,4 (13./1.) 3. Jens Luraas Oftebro (Nor) 0,9 (11./2.) 4. Eric Frenzel (Nem) 5,9 (8./3.) 5. Akito Watabe (Jap) 9,0 (2./7.) 6. Fabian Riessle (Nem) 16,8 (9./4.) ... 35. Vid Vrhovnik (Slo) 4:07,3 (28./43.) 40. Gašper Brecl (Slo) 5:05,2 (29./48.) ...

Preberite še: