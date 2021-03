Francoz do prvenca, Fak med deseterico

Med Slovenci je bil na Moravskem s strelsko ničlo najboljši Jakov Fak na devetem mestu. Rok Tršan je bil 52., Miha Dovžan z enim kazenskim krogom 55., Klemen Bauer pa z dvema 69., s čimer je ostal tudi brez nastopa na nedeljskem zasledovanju.

Junak svetovnega prvenstva na Pokljuki Norvežan Sturla Hom Laegreid je z enim zgrešenim strelom osvojil četrto mesto, v skupnem seštevku svetovnega pokala pa je zaostanek za rojakom Johannesom Thingnesom Boejem, ki je danes osvojil 11. mesto, zmanjšal na 19 točk.

Jakov Fak je končal na devetem mestu. Foto: Guliverimage

Na še kakšno točko Laegreid računa tudi v nedeljo, saj bo imel na startu dirke skoraj pol minute prednosti pred rojakom, ki je bil danes na strelišču nenatančen trikrat. Fak je v skupnem seštevku 11.

Izidi, moški, sprint (10 km):

1. Simon Desthieux (Fra) 22:58,0/0

2. Sebastian Samuelsson (Šve) + 2,4/0

3. Arnd Peiffer (Nem) 4,4/0

4. Sturla Holm Laegreid (Nor) 10,4/1

5. Tarjei Bore (Nor) 10,6/1

6. Denedikt Doll (Nem) 14,5/1

7. Quentin Fillon Maillet (Fra) 26,9/2

8. Emilein Jacquelin (Fra) 29,9/1

9. Jakov Fak (Slo) 32,8/0

10. Edvard Latipov (Rus) 37,2/1

...

42. Rok Tršan (Slo) 1:33,5/0

55. Miha Dovžan (Slo) 1:46,4/0

69. Klemen Bauer (Slo) 2:10,6/2

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 901 točk

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 882

3. Johannes Dale (Nor) 743

4. Quentin Fillon Maillet (Fra) 714

5. Tarjei Boe (Nor) 703

6. Sebastian Samuelsson (Šve) 671

7. Emilien Jacquelin (Fra) 651

8. Martin Ponsiluoma (Šve) 601

9. Arnd Peiffer (Nem) 569

10. Lukas Hofer (Ita) 560

11. Jakov Fak (Slo) 540

...

47. Miha Dovžan (Slo) 83

70. Klemen Bauer (Slo) 17

74. Rok Tršan (Slo) 14

85. Alex Cisar (Slo) 5