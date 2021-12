Norvežanom še druga biatlonska štafeta, Slovenci osmi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norvežani so pričakovano zmagovalci štafetne preizkušnje biatloncev. Po Östersundu so zmagali tudi v Hochfilznu. Znova kot v Östersundu pred Francijo in Rusijo. Med 27 ekipami je bila tudi Slovenija. Slovenska postava Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok Tršan je končala na osmem mestu.