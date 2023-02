Norvežanke najboljše v štafeti v Dobbiacu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva ekipa Norveške (Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvaa, Ingvild Flugstad Oestberg in Silje Theodorsen, ki je na fotografiji) je pritekla do zmage na štafetni tekmi za svetovni pokal smučarskih tekačic v Dobbiacu. Foto: Guliverimage

Norvežanke v prvi postavi so zmagale na štafetni tekmi za svetovni pokal smučarskih tekačic v Dobbiacu. Na 4 x 7,5 km je bila po diskvalifikaciji Nemčije na koncu druga Švedska I (+26,7), tretje pa so bile predstavnice ZDA I (+26,9). Slovenk ni bilo na startu.

Prva ekipa Norveške, v kateri so bile Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvaa, Ingvild Flugstad Oestberg in Silje Theodorsen si je na koncu pritekla precejšnjo prednost, saj je Theodorsen v zadnjih dveh kilometrih pobegnila Coletti Rydzek in preprečila dvoboj z Nemčijo v ciljni ravnini.

Te so bile diskvalificirane, potem ko prva Nemka ni tekla v označenem delu proge, enkrat pa so nato še napačno predale.

Sprva se je zdelo, da bo dvoboj med Švedsko in ZDA odločil glede zadnjega mesta na odru za zmagovalke, kasneje pa se je izkazalo, da bosta obe ekipi stali na stopničkah.

Potem, ko sta Rosie Brennan in Jessie Diggins v drugi in tretji predaji pridružili ZDA vodilni trojici, je Julia Kern znižala zaostanek za vodilnima štafetama na dobrih deset sekund, vendar ni zdržala ritma do konca.

Za povrh je bila v četrti predaji najboljša sprinterka prav v prvi četverici Švedske, Jonna Sundling. Olimpijska zmagovalka in svetovna prvakinja v sprintu je na ciljni črti dobila dvoboj s Kern in jo ugnala za dve desetinki za končno drugo mesto.

Ob 13. uri bodo na 4 x 7,5 km še tekači, na startnem seznamu so med 16 četvericami tudi Slovenci Miha Šimenc, Miha Ličef, Vili Črv in Izidor Karničar.

Štafetna teka na 4 x 7,5 km sta zadnji preizkušnji v pokalu pred svetovnim prvenstvom v Planici.