Ebba Anderson zmagala na 10 km v Dobbiacu, Anja Mandeljc 30.

Drugo mesto je osvojila Američanka Jessie Diggins s 13,3 sekunde zaostanka, tretja pa je bila Norvežanka Ingvild Flugstad Oestberg (+33,2).

Ebba Andersson je osvojila šesto posamično zmago v pokalu in petintridesetič stopila na zmagovalni oder v pokalu. Pred dvema letoma je bila bronasta na svetovnem prvenstvu v tej disciplini. Pred tem je dvakrat slavila že konec januarja v Franciji na 10 km prosto in 20 km klasično s skupinskim startom in je očitno pred SP v Planici v odlični formi.

Anja Mandeljc se je petič uvrstila med prvo trideseterico, 30. je bila tudi 27. februarja v Franciji, 21. je bila sredi decembra v Švici, 25. in 27. pa v začetku januarja v Oberstdorfu na novoletni turneji.

V svetovnem pokalu je v vodstvu ostala Norvežanka Tiril Udnes Weng, ki je bila tokrat le mesto in pol sekunde pred Anjo Mandeljc. Jessie Diggins je zdaj druga in je na tretje mesto potisnila Finko Kerttu Niskanen.

Na 23. mestu je Eva Urevc, 13. na petkovem sprintu, ki tokrat ni nastopila.

Ob 15. uri bodo na 10 km prosto nastopili še tekači, na startnem seznamu sta tudi Slovenca Miha Ličef in Vili Črv.

V nedeljo bosta še štafetna teka na 4 x 7,5 km, ki bosta zadnji preizkušnji v pokalu pred svetovnim prvenstvom v Planici.

Izidi, 10 km v prosti tehniki: Ženske: 1. Ebba Andersson (Šve) 12:46,9

2. Jessie Diggins (ZDA) + 13,3

3. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) 33,2

...

30. Anja Mandeljc (Slo) 1:36,3

51. Anita Klemenčič (Slo) 3:36,5

53. Neža Žerjav (Slo) 3:57,5 Vrstni red v svetovnem pokalu (24 od 31): 1. Tiril Udnes Weng (Nor) 1505 točk

2. Jessie Diggins (ZDA) 1371

3. Kerttu Niskanen (Fin) 1353

...

23. Eva Urevc (Slo) 623

56. Anja Mandeljc (Slo) 236

135. Neža Žerjav (Slo) 8

144. Anita Klemenčič (Slo) 3

148. Klara Mali (Slo) 1

