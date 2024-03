Norvežan predčasno končal sezono

Kako hitro se lahko stvari obrnejo, je v zadnjih dneh na lastni koži občutil smučarski skakalec Kristoffer Eriksen Sundal, ki se je na prvem prizorišču norveške skakalne turneje Raw Air zavrtel na vrtiljaku čustev.

23-letnik je na sobotni posamični tekmi zaostal le za Stefanom Kraftom, v nedeljo na prologu padel, a kljub temu nastopil v prvi seriji nedeljske preizkušnje in na 32. mestu ostal brez finala.

Nedeljski padec Sundala:

scary..I really hope Sundal is okay and it's nothing serious 🤞 #skijumpingfamily pic.twitter.com/N9sBj7kpvN