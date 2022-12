Nova zmaga Geigerja, Slovenca brez točk

Še najboljši je bil na koncu Gašper Brecl, ki je preizkušnjo kljub 16. izhodišču po skakalnem delu končal na 32. mestu z zaostankom 2:39,4 minute. Erazem Stanonik je tekaški del začel kot 46., po 10 km pa je ciljno črto prečkal kot 45. (+4:43,6).

Dolgo je bil v vodstvu v zadnjih letih najboljši kombinatorec Riiber, ki je po skakalnem delu 10 km dolgo tekaško preizkušnjo začel 11 sekund pred tekmeci. Po treh kilometrih je imel že skoraj 40 sekund naskoka, po petih še slabe pol minute, nato pa so ga tokrat precej hitrejši zasledovalci ujeli pred koncem tretjega od štirih krogov.

V zadnjem je imel največ moči Geiger, olimpijski prvak iz Pekinga s srednje skakalnice. Slavil je desetič v svetovnem pokalu. Drugi je bil dvakratni svetovni prvak Lamparter, ki je zaostal pet sekund. Riiber je tekmo sklenil na tretjem mestu s 6,1 sekunde zaostanka.

V skupnem seštevku je v vodstvu ostal Riiber, ki ima po sedmih tekmah 558 točk. Drugi je njegov rojak Jens Luraas Oftebro s 475, tretji pa Nemec Julian Schmid s 343 točkami. Edini Slovenec s točkami za svetovni pokal je Brecl, doslej jih je zbral 11.

Naslednje tekme svetovnega pokala bodo po novem letu v estonskem Otepääju 7. in 8. januarja.

Izidi, moški:

1. Vinzenz Geiger (Nem) 25:06,0

2. Johannes Lamparter (Avt) + 5,0

3. Jarl Magnus Riiber (Nor) 6,1

4. Jörgen Grabaaak (Nor) 9,6

5. Jens Luraas Oftebrö (Nor) 12,4

6. Stefan Rettenegger (Avt) 15,4

...

32. Gašper Brecl (Slo) 2:39,4

45. Erazem Stanonik (Slo) 4:43,6

...

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 558 točk

2. Jens Luraas Oftebrö (Nor) 475

3. Julian Schmid (Nem) 343

4. Vinzenz Geiger (Nem) 321

5. Ryota Yamamoto (Jap) 316

6. Matteo Baud (Fra) 231

...

40. Gašper Brecl (Slo) 11

...