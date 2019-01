"Nikogar se ne bojim, če pa se kdo boji mene, pa mi je vseeno."

V osmem poskusu na tekmi svetovnega pokala na Rogli se je Roku Marguču končno izpolnila velika želja. Na domačem terenu in pred domačimi navijači je stopil na zmagovalne stopničke in se z novim bronom v svoji zbirki razveselil 10. stopničk na tekmah svetovnega pokala.

Foto: Jurij Vodušek/Sportida

"Končno!"

"Končno," je po današnjem uspehu na Rogli večkrat izgovoril na široko nasmejani Celjan. Dolgo je namreč čakal na te stopničke in se v letih poskušanja marsičesa naučil, je priznal. Med drugim najbolj tega, da mora znati umiriti pričakovanja na domači progi ter da bi mu na dokaj nezahtevni progi, ki jo ponuja Jasa, bolj koristila daljša deska kot je tista, na kateri je vozil na prejšnjih tekmah. "Morda je tudi to moja prednost. Vsi so se letos zelo veliko ukvarjali s podložnimi deskami, jaz pa sem več pozornosti namenil dolžini deske in nastavitvam," je povedal tekmovalec, ki prisega na deske znamke Kessler.

Veselje v ciljni areni:





Da bo vozil na daljši različici, se je odločil na treningu v nedeljo, kjer so slovenski deskarji vozili na identični postavitvi, kot jo je reprezentančni trener Izidor Šušteršič postavil danes. Marguču je več kot očitno ustrezala, ostalim slovenskim adutom Timu Mastnaku (29. mesto), Žanu Koširju (32. mesto) in Glorii Kotnik (diskvalifikacija zaradi napake v zadnjih vratih) žal ne.

Na zmagovalnem odru z največjo podpornico, ženo Tino. Foto: Jurij Vodušek/Sportida Oprtal si je lažji "nahrbtnik"

Tako kot reprezentančni kolegi je tudi Marguč že večkrat izgorel v preveliki želji (na Rogli je bil do zdaj najvišje na petem mestu), letos si je zato naložil lažji nahrbtnik pričakovanj.

"Za cilj sem si zadal uvrstitev v izločilne boje, saj mi letos to še ni uspelo. To je bil tudi razlog, da sem na tekmo vstopil z manjšimi pričakovanji. Bil sem vesel, neobremenjen. To je bil res moj dan!" se je smejalo 32-letnemu diplomantu menedžmenta (diplomiral je z odliko), ki so ga na Rogli spremljali najbližji, tudi žena Tina, ki je natančno ovekovečila moževo veselje. Priznala je, da je zaradi teže pričakovanj na Rogli vedno težko stati na navijaški tribuni. "Roku stojim ob strani in skušam pomagati kot najbolje lahko, je pa že tako dolgo v tem športu, da zna sam najbolje skompresirati vse, kar se okrog njega dogaja."

Prve besede v cilju:

Navijači so vztrajali, tudi ko so njihovi aduti odpadli

Pomemben delež k izjemi kulisi 7. tekme za svetovni pokal na Rogli so prispevali tudi navijači, ki se jih je, priznava tudi Marguč, slišalo vse do štartne hišice. "Neverjetno! Krasni navijači, pa še ogromno jih je bilo. Glede na to, da sem samo jaz od naših vozil v finalu, sem toliko bolj hvaležen, da so ostali in navijali."

Injekcija samozavesti

Manj kot 14 dni pred začetkom svetovnega prvenstva v Park Cityju v ZDA (od 31. januarja do 10. februarja 2019) je to odlična injekcija samozavesti, priznava Marguč, ki je današnje 3. mesto enačil z odličjem na svetovnem prvenstvu, kjer si je v preteklih zagotovil že štiri. Nazadnje leta 2015 v avstrijskem Lachtalu, ko je bil v paralelnem slalomu tretji.

"Uspel sem se zbrati in v malem finalu premagati olimpijskega prvaka (Švicarja Nevina Galmarinija, op. a.)," je bil zadovoljen v cilju, kjer je prejel ček za nekaj več kot 3000 švicarskih frankov (okrog 2700 evrov) in poseben pokal, sestavljen iz delov ročnega orodja, ki ga bo spominjal tudi na 100-obletnico podjetja Unior, ki je eden od glavnih partnerjev Rogle

Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Marguč se je v izločilne boje podal s sedmim časom seštevka obeh kvalifikacijskih voženj. V osmini finala – ta je bil zanj najbolj stresen – je najprej premagal Italijana Aarona Marcha, v četrtfinalu pa je bil boljši od Rusa Dmitryja Loginova, ki proge ni odpeljal do konca. V polfinalu je za 12 stotink sekunde izgubil dvoboj proti Italijanu Danielu Bagozzi, nato pa v malem finalu stvari postavil na svoje mesto in za bron ugnal Galmarinija, trenutno drugega v skupnem seštevku svetovnega pokala.

V nadaljevanju sezone, kjer deskarje čaka svetovno prvenstvo v Park Cityju, bo vse lažje, je prepričan Marguč. Foto: Jurij Vodušek/Sportida "Da, bila je poezija."

Marguč je ubral bolj agresivno taktiko. "Zelo agresivno sem pritisnil na tekmece, ki so, potem ko so se znašli v zaostanku, začeli delati napake." Še enkrat je pohvalil organizatorje, ki da so pripravili pravo snežno poezijo. "Obe progi sta omogočali napredovanje in to je tisto, kar je najbolj pomembno, da so napeti boji do konca. Da lahko zmagaš tudi na slabši progi, da ni nujno, da zmaga tisti, ki izbira progo, … to je lepota tega športa."

Zdaj bo vse lažje

Prav zaradi današnjega uspeha bo nadaljevanje sezone bistveno lažje, je prepričan Marguč. Deskarje namreč čakajo zelo naporni meseci. Veliko bo potovanj (ZDA, Azija) in zelo malo časa za trening.

Konkurenca je izredno zgoščena. Superiornih ni, vsak lahko zmaga, poudarja Marguč, kar mu vliva dodatno samozavest pred odhodom na svetovno prvenstvo. "Nikogar se ne bojim, če pa se kdo boji mene, pa mi je vseeno."