Neverjetna kalvarija avstrijske smučarke se nadaljuje

Avstrijska smučarska zveza je v izjavi za javnost sporočila, da si je danes smučarka iz Saalfeldna pri padcu na slalomskem treningu strgala še meniskus, kasneje pa je bila v Innsbrucku že operirana.

V sezoni 2019/20 si je Bernadette Schild konec oktobra na veleslalomskem uvodu v Söldnu prav tako strgala križno vez, na smuči pa se je vrnila letos poleti. Ob vrnitvi v svetovni pokal je na dveh slalomih v finskem Leviju osvojila 11 točk, v karieri pa je sedemkrat stala na stopničkah, zmage še nima.

Nekdanja avstrijska smučarska zvezdnica Marlies Raich, poročena z Benjaminom Raichom, s katerim ima že tri otroke, je starejša sestra Bernadette Schild. Foto: Getty Images

Schildova je mlajša sestra Marlies Raich, s katero si je dvakrat delila mesto na zmagovalnem odru. Prvič v Courchevelu, drugič pa v Kranjski Gori, obakrat v tekmovalni sezoni 2013/14. Bernadette, ki je v svetovnem pokalu debitirala pred 12 leti, se je med najboljše tri uvrstila skupno na sedmih tekmah, vselej v slalomski preizkušnji. Dvakrat je bila druga, petkrat pa tretja. Nazadnje je stala na zmagovalnem odru 17. novembra 2018 na Finskem, ko je bila v Leviju tretja.

Ženska sezona svetovnega pokala se bo nadaljevala s ponedeljkovim veleslalomom in torkovim slalomom. Moški so v teh dneh v italijanskem Bormiu, kjer bosta prav tako v ponedeljek in torek na sporedu superveleslalom in smuk.