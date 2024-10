Nevarne besede nekdanje ruske športnice #video

Head of Russian Ski Federation Yelena Välbe Expresses Desire to Bomb London. pic.twitter.com/ci19nEjmV1 — The Judge and the Jury (@MediaResonator) September 30, 2024

"Povedala bom stvari, ki jih ne bi smela. Če bi na središče Londona vrgli bombo, bi bilo vsega konec in bi nam dovolili povsod nastopati," je za News.ru odgovorila Jelena Välbe, ko so jo vprašali, kaj bi bilo treba storiti, da bi se lahko ruski športniki vrnili na največja tekmovanja.

Spomnimo, da so bili ruski športniki ob napadu Rusije na Ukrajino izključeni iz večine mednarodnih športov. Na letošnjih poletnih olimpijskih igrah je pod nevtralno državo nastopalo le 15 ruskih športnikov. Ti so namreč izpolnjevali določene zahteve, da so lahko tekmovali na tekmovanju petih krogov.

Jelena Välbe je velika podpornica Vladimirja Putina. Foto: Reuters

Kritični tudi v Rusiji

Po pisanju spletnega časopisa Championat se je več športnih novinarjev kritično odzvalo na te besede. Eden najbolj znanih ruskih komentatorjev Dimitrij Gubernijev je dejal, da je Välbe "znorela". Svetlana Zhurova, ki je leta 2006 osvojila zlato olimpijsko medaljo v drsanju na 500 metrov, je te besede označila za nevarno šalo. "S takšnimi šalami je treba biti previdnejši. Zaradi takšnih besed se ljudje na Zahodu obrnejo proti njej. Šalila se je, oni pa vedno mislijo, da se ne šalimo. Iz nekega razloga ne razumejo tovrstnih šal."

Ne more trajati večno

Välbe, ki je znana kot velika podpornica Putina, meni, da morajo današnji ruski športniki zato najti motivacijo v tekmovanju na domačih prvenstvih. Mlade ruske športnike poziva, naj se še naprej ukvarjajo s športom. In če ne morejo zmagati na OI, lahko zmagajo na ruskem državnem prvenstvu, na to pa morajo biti ponosni.

"Želim, da naša država ceni svoje prvake na enak način kot olimpijske prvake. Mladi fantje morajo iti za svojimi cilji. Naj bo ta cilj državno prvenstvo, pozneje pa morda svetovno prvenstvo in olimpijske igre," je povedala danes 56-letna Jelena. Prepričana je, da bo Rusija spet imela priložnost na mednarodnih tekmovanjih, a še ne ve, kdaj. "Prej ali slej nas bodo spustili nazaj. Ne more trajati večno."

Jelena Välbe je sicer ena najuspešnejših športnic v zgodovini smučarskega teka. Foto: Guliverimage

Izjemno uspešna športnica

Jelena Välbe je sicer ena najuspešnejših športnic v zgodovini smučarskega teka. Na svetovnih prvenstvih je osvojila kar 14 zlatih medalj, kar je rekord v tem športu. Skupno je na svetovnih prvenstvih osvojila 17 medalj. Na svetovnem prvenstvu leta 1997 v Trondheimu je postala prva tekačica, ki je na enem prvenstvu osvojila vseh pet zlatih medalj v različnih disciplinah.

Na olimpijskih igrah je osvojila tri medalje – zlato v štafeti 4 x 5 km leta 1992 v Albertvillu ter bronasti medalji v štafeti leta 1988 in 1994. Välbe je bila znana po izjemni vzdržljivosti in taktičnih sposobnostih, kar ji je omogočilo dominacijo v smučarskem teku v 90. letih.

Preberite še: