Na premierni tekmi mešanih parov Sloveniji sedmo in deveto mesto

V nemškem Oberwiesenthalu so se najboljši nordijski kombinatorci in kombinatorke pomerili še na drugi tekmi poletne velike nagrade, a tokrat prvič na tekmi mešanih parov. Na tekmi so premierno nastopili štirje Slovenci, Gašper Brecl in Ema Volavšek sta zasedla sedmo, Vid Vrhovnik in Silva Verbič pa deveto mesto.

Po skakalnem delu preizkušnje sta bila v najboljšem položaju Norvežana Gyda Westvold Hansen in Espen Bjoernstad, ki pa sta imela le dve desetinki prednosti pred prvo nemško ekipo v zasedbi Nathalie Armbruster in Julian Schmid, kar je pomenilo, da so na tekaški del preizkušnje krenili skupaj.

Le šest sekund sta zaostajala še dva Nemca, Svenja Wuerth in Manel Faisst. Ema Volavšek in Gašper Brecl sta na šestem mestu imela 44 sekund zaostanka za vodilno dvojico, Silva Verbič in Vid Vrhovnik pa na 11. mestu 1:43 minute.

Na skupno 12 km progi sta v deževnem Oberwiesenthalu premierno zmago potrdila Bjoernstad in Westvold Hansen, 11,4 sekund sta zaostala Schmid in Armbruster, 27 sekund pa Faisst ter Wuerth.

Najboljša naša dvojica je končala na sedmem mestu, potem ko je Volavšek v zadnjih metrih preizkušnje prehitela druga norveška ekipa, sicer izvrstna tekačica, Ida Marie Hagen, zaostanek naših je na koncu znašal 1:28 minute. Z dobro tekaško predstavo sta na devetem mestu s končnim zaostankom 2:53 minute napredovala Vrhovnik in Verbič.

Poletna velika nagrada se bo sredi tedna nadaljevala v nemškem Oberstdorfu.