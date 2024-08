Na drugi tekmi v Hinterzartnu Tina Erzar na šestem mestu

Po včerajšnjem skoku na drugo mesto je danes mladinska svetovna prvakinja skočila 96 in 104,5 metra, in se s tretjo oceno finala ter skupno 225,0 točkami uvrstila na šesto mesto, le štiri točke je zaostala za novimi stopničkami, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Na vrhu je končala domača skakalka in svetovna prvakinja iz Planice s srednje naprave, Katharina Schmid s 107 in 104 metri ter 248,3 točkami, druga je bila včerajšnja zmagovalka, Nemka Selina Freitag s 107 in 103,5 metri ter 247,4 točkami. Nemško prevlado na vrhu je s tretjim mestom preprečila Čehinja Karolina Indračkova s 101,5 in 103,5 metri ter 229,0 točkami.

Taja Sitar je z 90 in 95 metri ter 172,9 točkami zasedla 16. mesto, Lara Logar je bila 19., Maja Kovačič mesto za njo, Živa Andrič je prvi letošnji točki osvojila na 29. mestu, brez je žal ostala Tinkara Komar.

Na tekmi celinskega pokala na isti napravi so tokrat točke osvojili trije Slovenci. Najboljši je bil Jan Bombek na 24. mestu, takoj za njim je končal včerajšnji edini finalist, Žiga Jančar, 28. mesto je zasedel Mark Hafnar. Znova je prepričljivo zmagal Avstrijec Clemens Aigner s 106,5 in 110 metri ter 266,4 točkami. 18 točk je s 105,5 in 108 metri zaostal njegov rojak Jonas Schuster, že 28,4 točk pa Francoz Enzo Milesi s 105,5 in 104 metri.

Interkontinentalni pokal za skakalke in celinski pokal za skakalce se bosta sredi septembra nadaljevala v norveškem Trondheimu, ki bo pozimi gostil tekme svetovnega prvenstva.

