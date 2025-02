"Imel sem željo po igranju v prvi ekipi. Domžale so mi to omogočile, zato sem vesel, da sem tukaj," je ob vrnitvi dejal 18-letni napadalec Luka Mlakar in dodal: "Ne rad govorim o sebi, a če moram nekaj izpostaviti, bi rekel, da je moj najmočnejši adut nos za gol. To je tisto, kar me definira kot napadalca."

Mlakar, ki je podpisal pogodbo za dve leti in pol, bo v napadu skušal zapolniti vrzel po poškodbi Daria Kolobarića. "Ker gre za enega najbolj talentiranih mladih napadalcev v Sloveniji, smo s prestopom izjemno zadovoljni, saj smo z Romo dosegli dogovor o delitvi morebitne prihodnje odškodnine," pa je pojasnil izvršni direktor kluba Matej Oražem.

Domžale so pozimi zapustili Morre Makadji, Gašper Černe, Tomi Gobec, Miha Vrhovnik, Nermin Hodžić, Mario Krstovski, Daniel Offenbacher in Belmin Bobarić. Prišli pa so še Nikola Burić, Lovro Štubljar, Mark Strajnar in Bruno Jenjić.

Ob koncu prestopnega roka so kadrovsko novost objavili tudi Celjani, ti so izkušenega levega bočnega branilca Aljaža Krefla posodili drugoligašu Aluminiju. V Celju so bili pozimi sicer kadrovsko zelo aktivni.

Odšli so še David Zec, Slavko Bralić, Luka Bobičanec, Rolando Aarons, Lovro Štubljar, Jošt Pišek in Ivan Brnić, novinci pa so Hanus Soerensen, Nino Noordanus, Artemijus Tutyškinas, Logan Delaurier-Chaubet, Anomnachi Chidi, Ricardo Silva in Jegor Prucev.

