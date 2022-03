Še en nor slalom, dvojna norveška zmaga, globus Kristoffersenu

Po prvi vožnji zadnjega slaloma sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju v Meribelu v Franciji so na vrhu razpredelnice bili kar trije Norvežani. Vodil je Lucas Braathen, a v finalu ni ponovil vožnje s prve proge in je zdrsnil na enajsto mesto ter s tem tudi prepustil boj za mali globus.

Henrik Kristoffersen je po polovici tekmovanja na drugem mestu zaostajal pet stotink. Čeprav njegova vožnja v finalu ni bila brezhibna, je 27-letni Norvežan ubranil drugo mesto ter s tem osvojil tudi slalomski globus.

Edini, ki bi še lahko ogrozil njegovo prevlado, je bil prav Braathen. Atle Lie McGrath je po prvi vožnji na tretjem mestu zaostajal 21 stotink sekunde. V finalu pa je za 37 stotink ugnal Kristoffersena. Tretje mesto na zadnji tekmi sezone je osvojil Avstrijec Manuel Feller (+0,77).

Najboljša trojica. Foto: Guliverimage

Četrti mali globus za Kristoffersena

V slalomskem seštevku je Kristoffersen svoj četrti mali globus osvojil s 451 točkami, Feller na drugem mestu je zbral 361 točk, McGrath na tretjem pa 348 točk. Braathen, ki je pred zadnjim slalomom za Kristoffersenom na drugem mestu zaostajal 48 točk, je po ponesrečenem finalu končal na četrtem mestu v slalomskem seštevku, s pičlo točko zaostanka za McGrathom.

V slalomskem seštevku je svoj četrti mali globus osvojil Henrik Kristoffersen. Foto: Guliverimage

Kristoffersen je slalomska globusa osvojil že v letih 2016 in 2020, ko je bil najboljši tudi v veleslalomskem seštevku.

Norvežana sta zmagala na zadnjih štirih slalomih sezone. McGrath je bil pred Meribelom najboljši tudi na nočni tekmi v Flachauu, Kristoffersen pa je zmagal na obeh slalomih v Garmisch-Partenkirchnu.

Švicar se veseli velikega globusa

Veliki kristalni globus je bil oddan že pred finalom sezone v Meribelu, osvojil ga je Švicar Marco Odermatt, ki v slalomu ne tekmuje.

Slovenija ni imela predstavnika na zadnjem moškem slalomu sezone.

Meribel, slalom (moški):



1. Atle Lie McGrath (Nor) 1:34,52

2. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,37

3. Manuel Feller (Aut) +0,77

4. Albert Popov (Bol) +0,93

5. Joaquim Salarich (Špa) +0,97

6. Timon Haugan (Nor) +1,01

7. Tommaso Sala (Ita) +1,08

8. Luke Winters (ZDA) +1,12

9. Marco Schwarz (Avt) +1,18

10. Michael Matt (Avt) +1,19



Slalomski seštevek (9/9):



1. Henrik Kristoffersen (Nor) 451 točk

2. Manuel Feller (Avt) 361

3. Atle Lie McGrath (Nor) 348

4. Lucas Braathen (Nor) 347

5. Linus Strasser (Nem) 307

6. Daniel Yule (Švi) 283

7. Loic Meillard (Švi) 283

8. David Ryding (VBr) 262

9. Clement Noel (Fra) 257

10. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) 252

...

48. Žan Kranjec (Slo) 13



Skupni seštevek (37/37):



1. Marco Odermatt (Švi) 1.639 točk

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1.172

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 954

4. Matthias Mayer (Avt) 880

5. Vincent Kriechmayr (Avt) 840

6. Beat Feuz (Švi) 820

7. Manuel Feller (Avt) 687

8. Dominik Paris (Ita) 680

9. Lucas Braathen (Nor) 655

10. Alexis Pinturault (Fra) 603

...

37. Žan Kranjec (Slo) 219

60. Martin Čater (Slo) 136

72. Boštjan Kline (Slo) 100

98. Štefan Hadalin (Slo) 44

99. Miha Hrobat (Slo) 42