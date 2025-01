Potem ko so alpske smučarke prve tekme leta 2025 svetovnega pokala že opravile v Kranjski Gori, smučarje prva preizkušnja v novem letu na tej ravni čaka v sredo zvečer, ko bo Madonna di Campiglio gostila nočni slalom.

Italijansko tradicionalno prizorišče slavi po izjemno ledeni progi, kar omogoča dobro smučanje tudi visokim startnim številkam. Edini slovenski predstavnik na sredini tekmi Tijan Marovt se nadeja, da bi to lahko bila voda na njegov mlin.

"Upam, da novo leto začnem uspešno in dobro. Zadnje dni smo trenirali v Klausbergu, pred tem pa v Kranjski Gori. Trenirali smo dobro, dobro se počutim in sem zdrav, tako da se veselim tekme. Na tekmi bom poskušal ostati zbran predvsem na svoje smučanje. V Leviju sem do napake smučal dobro, v Val d’Iseru nisem smučal dobro, v Alta Baddi pa sem smučal solidno, a z visoko številko v težkih razmerah nisem uspel priti do finala. Upam, da se mi stvari jutri poklopijo in uspem izpeljati dva dobra teka," je pred slalomsko preizkušnjo v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Marovt.

Henrik Kristoffersen je vodilni v slalomskem seštevku. Foto: Guliverimage

Kristoffersen v vodstvu pred začetkom pestrega januarskega slalomskega koledarja

V seštevku slalomske razvrstitve trenutno vodi Norvežan Henrik Kristoffersen (270 točk), drugi je z 245 točkami Švicar Loic Meillard, tretji z 240 Francoz Clement Noel, četrto in peto mesto pa zasedata Norvežana Atle Lie McGrath (222)in Timon Haugan (179).

V januarju specialiste za slalom čaka kar pet prizorišč: po Madonni di Campiglio so slalomske tekme januarja predvidene v Adelbodnu, Wengnu, Kitzbühlu in Schladmingu.

Prva vožnja sredinega slaloma pod žarometi se bo začela ob 17.45, finale ob 20.45.

