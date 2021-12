Francoz je bil tik pred zmago na spektaklu, na koncu pa se je smejalo Norvežanu

Zmagovalec slalomskega spektakla v Madonni di Campiglio je Norvežan Sebastian Foss-Solevaag, drugi je bil Alexis Pinturault, tretji Kristoffer Jakobsen. Skoraj do cilja je kazalo, da bo še drugi slalom v sezoni dobil Francoz Clement Noel, ki je bil izjemno hiter, a je povsem na koncu naredil napako, padel in ostal brez uvrstitve. Slovenca sta ostala brez točk. Žan Kranjec je bil prepočasen za finale, Tijan Marovt pa ni prišel do cilja prve vožnje.

Noel, sicer že zmagovalec prvega slaloma sezone v Val d'Iseru, je prvo progo presmučal v 45,73 sekunde, v drugi je imel po zadnjem merjenju vmesnega časa slabo sekundo naskoka za zadnji del, nato pa je odstopil po zdrsu tik pred ciljem.

Drugo zmago v svetovnem pokalu je tako osvojil Foss-Solevaag, eno pa ima še na ekipni paralelni tekmi ob koncu zadnje sezone. Norvežan je za desetinko sekunde ugnal Pinturaulta, ta je zabeležil 73. stopničke v karieri. Do drugih stopničk letos in v karieri se je prebil Jakobsen.

Clement Noel je zmago zapravil povsem ob koncu finala. Foto: Guliverimage

Norveška je vpisala 172. zmago v svetovnem pokalu, od tega 38. v slalomih. Pred njimi so v tej disciplini Avstrijci (127), Italijani (74), Francozi (67) in Švedi (62). Slovenija ima na osmem mestu 20 slalomskih uspehov med moškimi.

V seštevku discipline imata na vrhu 140 točk Foss-Solevaag in Jakobsen, Noel je po zmagi v Val d'Iseru zdrsnil na tretje mesto. Kranjec je 27. s 13 osvojenimi točkami po 18. mestu v Val d'Iseru. V skupnem seštevku po 13 tekmah prvo mesto še naprej zaseda Švicar Marco Odermatt s 633 osvojenimi točkami. Drugi je Avstrijec Matthias Mayer (405), tretji pa Norvežan Aleksander Aamodt Kilde (329).

Najboljša trojica Foto: Guliverimage

Kranjec prepočasen, Marovt odstopil

Slovenca se med dobitnike točk nista uvrstila. Žan Kranjec je bil v prvi vožnji prepočasen. Na progi Canalone Miramonti je storil preveč napak, ena večja v zgornjem delu in ena na prehodu v položnejši spodnji del pa sta mu odnesli nastop v finalu. Tega je zgrešil za 36 stotink sekunde in končal na 40. mestu. Devetindvajsetletni Ljubljančan je sicer eno od svojih dveh najboljših uvrstitev v slalomu, 11. mesto, dosegel prav v Madonni di Campiglio pred tremi leti.

Žan Kranjec je bil prepočasen za finale. Foto: Guliverimage

Drugi slovenski predstavnik Tijan Marovt je s številko 57 odstopil, tudi pred tem pa ni bil dovolj hiter za preboj med najboljšo trideseterico. V zadnjih sezonah najboljši slovenski slalomist Štefan Hadalin zaradi poškodbe hrbta ni tekmoval vse od sredine novembra, ko je na paralelni tekmi v Lechu Zürsu zasedel osmo mesto.

"Danes se nam ni uspelo uvrstiti v drugi tek. Žan je naredil napako preveč. Težave je imel že na začetku, ko je s smučko in čevljem zadel prvi kol. Tam se mu je podrla vsa vožnja, naredil je kar nekaj napakic. Zmanjkale so mu dobre tri desetinke. Nekaj odsekov je sicer imel dobrih, a cilj danes ni bil dosežen, saj smo hoteli nastopiti v drugem teku. Tijan je bil letos kar nekaj časa poškodovan, brez smučanja je bil od avgusta do decembra. Potem je dosegel dober rezultat na evropskem pokalu in zato danes dobil priložnost. Za Tijana je vsak nastop dobra šola, zdaj pa bo vsaj na začetku januarja osredotočen na evropski pokal," je nastopa Slovencev ocenil trener Klemen Bergant.