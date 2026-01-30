Lucija Medja

- OI: /



: 27. decembra 2004: Bled: Ola Vigen Hattestad: posamično, ekipno50. mesto: Planica 2023, 15 km skiatlon81. mesto: Planica 2023, 10 km prosto19. mesto: Falcade 2025, sprint klasično28. mesto: Falcade 2025, 15 km klasično29. mesto: Gressoney-Saint-Jean 2026, sprint klasično33. mesto: Falcade 2025, 10 km prosto35. mesto: Oberwiesenthal 2025, sprint klasično39. mesto: Gressoney-Saint-Jean 2026, 10 km klasično41. mesto: Planica 2025, sprint prosto11. mesto: Vuokatti 2022, mešana štafeta 4 x 5 km18. mesto: Vuokatti 2022, 7,5 km prosto22. mesto: Vuokatti 2022, sprint prosto: 29. mesto, Gressoney-Saint-Jean 2026 (evropski pokal FESA), sprint klasično; 6. mesto, Ramsau 2025 (pokal FIS), sprint prosto: Nastop na svetovnem prvenstvu v Planici.: The O.C.: turno smučanje, gledanje serij: "Treniraj, kot da nisi nikoli zmagal, tekmuj, kot da nisi nikoli izgubil."