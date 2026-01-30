Petek, 30. 1. 2026, 8.20
37 minut
Lucija Medja
- klub: Bled
- trener reprezentance: Ola Vigen Hattestad
- discipline na OI: posamično, ekipno
Največji uspehi:
- OI: /
- SP:
50. mesto: Planica 2023, 15 km skiatlon
81. mesto: Planica 2023, 10 km prosto
- svetovni pokal: /
- evropski pokal/pokal Fesa:
19. mesto: Falcade 2025, sprint klasično
28. mesto: Falcade 2025, 15 km klasično
29. mesto: Gressoney-Saint-Jean 2026, sprint klasično
33. mesto: Falcade 2025, 10 km prosto
35. mesto: Oberwiesenthal 2025, sprint klasično
39. mesto: Gressoney-Saint-Jean 2026, 10 km klasično
41. mesto: Planica 2025, sprint prosto
- Ofem:
11. mesto: Vuokatti 2022, mešana štafeta 4 x 5 km
18. mesto: Vuokatti 2022, 7,5 km prosto
22. mesto: Vuokatti 2022, sprint prosto
- izid sezone: 29. mesto, Gressoney-Saint-Jean 2026 (evropski pokal FESA), sprint klasično; 6. mesto, Ramsau 2025 (pokal FIS), sprint prosto
- prisotnost na Instagramu: @lucijamedja
- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: Nastop na svetovnem prvenstvu v Planici.
- zadnja knjiga ali film: The O.C.
- hobiji: turno smučanje, gledanje serij
- moto/navdihujoč citat: "Treniraj, kot da nisi nikoli zmagal, tekmuj, kot da nisi nikoli izgubil."
Vir: STA