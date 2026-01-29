- rojen: 28. maja 2001

- prebivališče: Kamnik

- višina: 187 cm

- poklic: zaposlen na MORS, študij na Gea College

- klub: SK Ihan

- trener: Janez Marič

- discipline na ZOI: sprint, zasledovalno, posamično, štafeta

* Največji uspehi:

- OI:

11. mesto, Peking 2022, štafeta

42. mesto, Peking 2022, sprint

46. mesto, Peking 2022, posamično

- svetovna prvenstva:

5. mesto, Anterselva 2020, štafeta

5. mesto, Östersund 2019, štafeta

8. mesto, Pokljuka 2021, štafeta

9. mesto, Oberhof 2023, štafeta

9. mesto, Nove Mesto 2024, mešana štafeta

18. mesto, Pokljuka 2021, skupinski start

22. mesto, Pokljuka 2021, posamično

22. mesto, Pokljuka 2021, zasledovanje

24. mesto, Pokljuka 2021, sprint

- svetovni pokal:

9. mesto, Lenzerheide 2023, sprint

21. mesto, Őstersund 2025, posamično

21. mesto, Ruhpolding 2026, sprint

21. mesto, Lenzerheide 2024, zasledovanje

24. mesto, Kontiolahti 2024, posamično

- MSP:

2. mesto, Brezno 2019, sprint

2. mesto, Brezno 2019, štafeta

3. mesto, Lenzerheide 2020, zasledovalno

4. mesto, Lenzerheide 2020, štafeta

4. mesto, Obertilliach 2021, štafeta

- izid sezone: 21. mesto, Ruhpolding, sprint

- prisotnost na Instagramu: @lovro_planko

- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: uvrstitev med najboljših deset v Lenzerheideju

- zadnja knjiga ali film: Of Mesha, King Of Moab

- hobiji: igranje kitare, fotografija, snemanje videoposnetkov, pletenje

- moto/navdihujoč citat: "Samo disciplinirani so svobodni in živi." (Eliud Kipchoge)



Vir: STA