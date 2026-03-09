Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. G., STA

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
19.57

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Anthropic umetna inteligenca umetna inteligenca Pentagon Donald Trump

Ponedeljek, 9. 3. 2026, 19.57

59 minut

Anthropic toži Trumpovo administracijo zaradi spora s Pentagonom

Avtorji:
B. G., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Donald Trump | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Podjetje Anthropic je danes vložilo tožbo proti ministrstvu za obrambo ZDA in drugim zveznim agencijam, potem ko je bilo označeno za grožnjo dobavnim verigam, poročajo ameriški mediji. Predsednik Donald Trump je vsem agencijam vlade prepovedal uporabo tehnologije podjetja, ki je postavilo pogoje za uporabo njegove umetne inteligence.

Pentagon je Anthropic označil za grožnjo, potem ko so se pogajanja za posodobitev pogodbe s tem podjetjem prekinila, ker podjetje vztraja, da se njihovo orodje za umetno inteligenco ne bo uporabljalo za množično nadzorovanje ameriških državljanov in da se ne bo uporabljalo kot avtonomno orožje.

Oznaka "tveganje za dobavne verige" se običajno dodeli podjetjem, ki so povezana s tujimi nasprotniki, in vpliva na to, kako lahko Anthropic posluje s podjetji, ki sodelujejo z ministrstvom za obrambo.

Anthropic trdi, da je ukaz Donalda Trumpa o prepovedi uporabe njihove tehnologije brez primere, pravno neutemeljen in nezakonit, poroča CNN.

"Zahteva za sodno presojo ne spreminja naše dolgoletne zavezanosti k izkoriščanju umetne inteligence za zaščito naše nacionalne varnosti, vendar je to nujen korak za zaščito našega poslovanja, naših strank in naših partnerjev. Še naprej bomo iskali vse poti za rešitev, vključno z dialogom z vlado," je ob najavi tožbe sporočilo podjetje.

Pentagon | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Pentagon bi UI Anthropica uporabljal zakonito

Pentagon je zavrnil komentarje o sodnem sporu, tiskovna predstavnica Bele hiše Liz Huston pa je za CNN izjavila, da predsednik nikoli ne bo dovolil radikalno levičarskemu podjetju, da narekuje, kako naj deluje vojska.

"Predsednik in minister za vojno zagotavljata, da bodo pogumni ameriški vojaki imeli ustrezna orodja, ki jih potrebujejo za uspeh, in zagotavljata, da nikoli ne bodo talci ideoloških kapric voditeljev velikih tehnoloških podjetij," je izjavila. ZDA nimajo zakonov glede uporabe umetne inteligence za vojno, edina zavora so etična pravila podjetij.

Pentagon želi umetno inteligenco podjetja Anthropic uporabljati za "vse zakonite namene" in trdi, da ga uporaba umetne inteligence za množično nadzorovanje ameriških državljanov in avtonomno orožje ne zanima.

Oznaka grožnje za dobavne verige s praktičnega vidika pomeni, da nobeno podjetje, ki želi ohraniti pogodbe s Pentagonom, ne sme sodelovati z Anthropicom. Tožba podjetja pa trdi, da Trump nima pooblastil za ukrep, ki krši svobodo govora in zahteva blokado ukrepov vlade.

Preberite tudi:

Jeffrey Epstein in Donald Trump
Novice Objavili nove Epsteinove dosjeje: kaj pomenijo za Donalda Trumpa?
Barron Trump
Novice Barron Trump je ustanovil novo podjetje: znane so podrobnosti
Donald Trump, predsednik ZDA
Novice Trump na Bližnji vzhod poslal "letala sodnega dne", strahovi pred 3. svetovno vojno naraščajo
Anthropic umetna inteligenca umetna inteligenca Pentagon Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.