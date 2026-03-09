Anthropic toži Trumpovo administracijo zaradi spora s Pentagonom

Podjetje Anthropic je danes vložilo tožbo proti ministrstvu za obrambo ZDA in drugim zveznim agencijam, potem ko je bilo označeno za grožnjo dobavnim verigam, poročajo ameriški mediji. Predsednik Donald Trump je vsem agencijam vlade prepovedal uporabo tehnologije podjetja, ki je postavilo pogoje za uporabo njegove umetne inteligence.

Pentagon je Anthropic označil za grožnjo, potem ko so se pogajanja za posodobitev pogodbe s tem podjetjem prekinila, ker podjetje vztraja, da se njihovo orodje za umetno inteligenco ne bo uporabljalo za množično nadzorovanje ameriških državljanov in da se ne bo uporabljalo kot avtonomno orožje.

Oznaka "tveganje za dobavne verige" se običajno dodeli podjetjem, ki so povezana s tujimi nasprotniki, in vpliva na to, kako lahko Anthropic posluje s podjetji, ki sodelujejo z ministrstvom za obrambo.

Anthropic trdi, da je ukaz Donalda Trumpa o prepovedi uporabe njihove tehnologije brez primere, pravno neutemeljen in nezakonit, poroča CNN.

"Zahteva za sodno presojo ne spreminja naše dolgoletne zavezanosti k izkoriščanju umetne inteligence za zaščito naše nacionalne varnosti, vendar je to nujen korak za zaščito našega poslovanja, naših strank in naših partnerjev. Še naprej bomo iskali vse poti za rešitev, vključno z dialogom z vlado," je ob najavi tožbe sporočilo podjetje.

Pentagon bi UI Anthropica uporabljal zakonito

Pentagon je zavrnil komentarje o sodnem sporu, tiskovna predstavnica Bele hiše Liz Huston pa je za CNN izjavila, da predsednik nikoli ne bo dovolil radikalno levičarskemu podjetju, da narekuje, kako naj deluje vojska.

"Predsednik in minister za vojno zagotavljata, da bodo pogumni ameriški vojaki imeli ustrezna orodja, ki jih potrebujejo za uspeh, in zagotavljata, da nikoli ne bodo talci ideoloških kapric voditeljev velikih tehnoloških podjetij," je izjavila. ZDA nimajo zakonov glede uporabe umetne inteligence za vojno, edina zavora so etična pravila podjetij.

Pentagon želi umetno inteligenco podjetja Anthropic uporabljati za "vse zakonite namene" in trdi, da ga uporaba umetne inteligence za množično nadzorovanje ameriških državljanov in avtonomno orožje ne zanima.

Oznaka grožnje za dobavne verige s praktičnega vidika pomeni, da nobeno podjetje, ki želi ohraniti pogodbe s Pentagonom, ne sme sodelovati z Anthropicom. Tožba podjetja pa trdi, da Trump nima pooblastil za ukrep, ki krši svobodo govora in zahteva blokado ukrepov vlade.

