Slovenke znova v boj za najvišja mesta

Po sobotni ekipni tekmi, ki so jo z veliko prednostjo dobile slovenske smučarske skakalke, bo Ljubno ob Savinji danes gostilo še posamično tekmo svetovnega pokala. Potem ko so Ema Klinec, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Nika Križnar dosegle zgodovinsko premierno ekipno zmago, se bodo danes podale v lov še za posamične stopničke.