Dekleta na domači tekmi v boj za ekipne stopničke

Smučarke skakalke so v Ljubnem včeraj zaradi premočnega vetra ostale brez treninga in kvalifikacij za nedeljsko posamično tekmo, danes pa se bodo pomerile na ekipni tekmi. Slovenske barve bo branila četverica Ema Klinec, Nika Križnar, Špela Rogelj in Katra Komar. Tekma se bo začela ob 11.30.