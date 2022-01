V kvalifikacije na dan druge tekme spet kopica Slovenk

Te se bodo začele s slovenskim paketom, prva bo skočila Lara Logar, takoj za njo še Tinkara Komar, Maja Vtič, Nika Vetrih, Jerneja Repinc Zupančič in Katra Komar. Naslednja Slovenka bo Nika Prevc, s startno številko 49, pa nato Jerneja Brecl z 51, Špela Rogelj z 58, Nika Križnar 66, Ema Klinec s 67 in Urša Bogataj z 68. Mesto na tekmi si bo poskušalo priboriti 70 skakalk.

Včeraj se je Križnarjeva veselila veličastne zmage, ki jo je s tretjim mestom dopolnila Ema Klinec, Urša Bogataj je bila četrta, a predvsem zaradi smole z vetrom v prvi seriji, sicer bi skoraj zagotovo posegla po stopničkah, za kar ima novo priložnost danes. Odlični sta bili tudi Nika Prevc z enajstim in Špela Rogelj s 14. mestom, točke svetovnega pokala pa je s 26. osvojila še Jerneja Brecl.

Križnarjeva vodi v seštevku silvestrske turneje, druga je Avstrijka Marita Kramer, tretje in četrto mesto pa zasedata Klinčeva in Bogatajeva. V skupnem seštevku svetovnega pokala vodi Kramerjeva pred Nemko Katharino Althaus, od tretjega do petega mesta pa so razvrščene Bogatajeva, Klinčeva in Križnarjeva.