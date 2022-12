Bala se je, da ji bodo morali amputirati nogo

Če alpskega smučanja ne spremljate podrobneje, švedske specialistke za hitre discipline Lise Hörnblad najverjetneje ne poznate najbolje. A danes 26-letna smučarka je pred leti veliko obetala, kar je nakazala na primer pred štirimi z 11. mestom na smuku v Garmischu. V zadnjih treh letih pa zaradi serije poškodb prestaja pravi pekel.

Foto: Guliver Image Čeprav je v svetovnem pokalu debitirala že leta 2017, pa je za zdaj odpeljala samo 32 tekem. Začelo se je s strganimi vezmi v desnem kolenu avgusta 2019. Na tekme svetovnega pokala se ji je uspelo vrniti šele po dveh letih, na začetku prejšnje sezone. A le dva meseca pozneje si je na superveleslalomu v Cortini d`Ampezzo huje poškodovala levo koleno. Strgala si je stransko in notranjo vez. In obenem poškodovala oba meniskusa.

"Upam, da se do božiča vrnem domov"

V zadnjih mesecih je toliko okrevala, da je bila decembra pripravljena za ponoven trening na snegu. A je na poti na trening v Italijo na letališču začutila strašanske bolečine v kolenu, ki so ji ga nedavno znova operirali in očistili. Z visoko telesno temperaturo so jo takoj odpeljali v bolnišnico. Noge ni več mogla premikati, bolečine so bile grozljive. Pregled je potrdil, da gre za sepso, torej za zastrupitev krvi.

Njeno življenje je bilo v nevarnosti. Potrebna je bila takojšna operacija. V pogovoru za švedski medij svt.se danes razlaga: "Mislila sem že, da mi bodo zdravniki morali amputirati nogo. Občutek je bil, kot da mi bo eksplodirala." Rešili so ji nogo in življenje. Smučarka ostaja v bolnišnici. Iz nje se je javnosti oglasila z zapisom na Instagramu: "Grozljiv teden z dvema operacijama in bolečino, kakršne še nisem nikoli občutila. Kaže, da operacije ne bodo več potrebne. Upam, da bom toliko bolje, da se do božiča vrnem domov." Smučanja še ni odpisala, prihodnje leto se bo znova poskusila vrniti.