V živo: Francoz na vrhu, Hadalin z napako, a bližini 15-erice

Štefan Hadalin je v srednjem delu naredil napako in izgubil nekaj dragocenega časa.

Najbolje se je za zdaj na prvi progi znašel Francoz Clement Noel, ki je ob prihodu v cilj do takrat vodilnega Ramona Zenhaeuserna ugnal za 66 stotink. S takšno prednostjo je vztrajal vse do številke 14 in nastopa Davea Rydinga. Britanec je v cilj prišel z 39 stotinkami zaostanka za Noelom. Henrik Kristoffersen, ki je lani bil hudo bitko z upokojenim Marcelom Hirscherjem, je četrti.

