Tako dobrega slaloma Slovenija ni imela že 20 let

Slovakinja Petra Vlhova je že petič osvojila slalom v finskem Leviju, skupno pa je to njena 14. slalomska zmaga ter 22. v svetovnem pokalu v vseh disciplinah. Najhitrejša je bila v obeh vožnjah. Kos ji ni bila niti Mikaela Shiffrin, ki je v finalu naredila veliko napako. Američanka je zaostala 47 stotink. Tudi na tretjem mestu je bila ista smučarka kot na sobotnem slalomu, Nemka Lena Duerr.

Foto: Guliver Image "Rada imam Levi. Danes je bilo zelo težko. Druga vožnja mi ni bila preveč všeč, a sem se borila in uspela. Hvala trenerju, ekipi, družini. Brez njih ne bi bila tukaj. Hvala. Res sem srečna. Ne vem, kaj naj še rečem," je bila navdušena Vlhova, ki bo tako dobila že petega severnega jelena. "Doma bi lahko naredila kar kmetijo. A morajo ostati tu," je še dejala v smehu.

Slovenke so imele po prvi vožnji precejšnje zaostanke, a so v finalu nekaj pridobile. Še največ Ana Bucik, ki se je z 12. povzpela na 7. mesto. To je Goričankin drugi najboljši slalomski izid v svetovnem pokalu, potem ko je bila preteklo zimo v Jasni šesta. V soboto četrta Andreja Slokar je bila tokrat 15., Meta Hrovat je osvojila 17. mesto, Neja Dvornik pa 19. Prvič po 20-ih letih so bile štiri Slovenke med dobitnicami točk na slalomu.

Levi, slalom (Ž): 1. Petra Vlhova 1:45,22

2. Mikaela Shiffrin +0,47

3. Lena Duerr +0,78

4. Wendy Holdener +0,79

5. Michelle Gisin +1,24

6. Martina Dubovska +1,40

7. Ana Bucik +1,46

8. Katharina Liensberger +1,64

9. Katharina Truppe +1,66

10. Katharina Huber +1,77

...

15. Andreja Slokar +2,48

17. Meta Hrovat +2,77

19. Neja Dvornik +2,85

Bucikova zadovoljna z drugo vožnjo

Ana Bucik Foto: Guliver Image "Zelo lep rezultat danes, dober konec tedna. Predvsem z drugo vožnjo sem bila zelo zadovoljna, ker je bila malo bolj napadalna in sem malo več tvegala. V prvi sem bila previdna. Sem zelo vesela, da sem konec tedna zaključila z dobro vožnjo in si na prihodnjih tekmah želim prikazati še več," je svoje nastope na Finskem komentirala Ana Bucik.

Meta Hrovat se v slalomu med najboljše vrača in je bila zato kar zadovoljna: "Z lansko slalomsko sezono nisem mogla biti zadovoljna in zdaj je treba počasi graditi slalomsko formo. Treba je iti korak po koraku, ker velikih skokov se ne da delati. Zato moram biti zadovoljna s tekmo in grem z dobro popotnico naprej."

Tekma je na skrajnem severu Evrope potekala v hudem mrazu, saj je bilo na prizorišču 10 stopinj pod ničlo. Do druge vožnje je nad progo že padla tema, saj je v tem času v Leviju dan dolg samo štiri ure.

Dekleta se zdaj selijo v ZDA, kjer bosta naslednji konec tedna veleslalom in slalom.