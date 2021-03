Avstrijec slavil na zadnji tekmi sezone, Hadalin ujel točke

Z moško slalomsko tekmo je padel zastor nad sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju, po kateri ima v moški konkurenci največji nasmeh (z vidika svetovnega pokala) Francoz Alexis Pinturault. Danes je po devetem mestu po prvi vožnji končal na tretjem mestu, včeraj pa si je na svoj 30. rojstni dan z zmago na veleslalomu zagotovil veleslalomski globus in veliki kristalni globus.

Francoski smučarski as je tokrat premoč priznal Avstrijcu Manuelu Fellerju, ki je na vrhu zmagovalnega odra napredoval s šestega mesta po polovici in zmagovalca sezone prehitel za 11 stotink. Na drugem mestu je tokrat končal še en Francoz Clement Noel, Feller je bil hitrejši za osem stotink sekunde.

Francozu veliki globus Pinturault je v seštevku svetovnega pokala zbral 1.260 točk, najbližji zasledovalec na drugem mestu Švicar Marco Odermatt 1.093, na tretjem mestu je sezono končal Avstrijec Schwarz (814 točk). Najboljši Slovenec v skupnem seštevku je bil na 32. mestu Žan Kranjec. Alexis Pinturault - najboljši smučar sezone 2020/21. Foto: Guliverimage

Schwarz si je že pred tekmo zagotovil mali globus

Na prvi progi se je sicer najbolje znašel dobitnik malega slalomskega globusa Marco Schwarz, ki si je kristalni globus zagotovil že pred današnjo tekmo. Schwarz je v finalu naredil napako in zdrsnil na šesto mesto.

Marco Schwarz je takole poljubil mali kristalni globus, ki ga je prejel za zmago v slalomskem seštevku svetovnega pokala. Foto: Reuters

Na koncu je drugega slalomista sezone Noela v seštevku prehitel za 112 točk, na tretjem mestu v slalomskem seštevku je končal švicarski velikan Ramon Zenhaeusern, ki je tokrat odstopil v finalu.

Hadalin do točk tudi na zadnjemu slalomu

Prav njegov odstop in odstop Adriana Pertla je do točk pomagal edinemu slovenskemu predstavniku Štefanu Hadalinu. Ta je po prvi vožnji zasedal 19. mesto, na koncu pa napredoval na 14. mesto. Hadalin, ki je na prav vseh slalomih sezone osvojil točke, je končal kot 22. slalomist. Štefan Hadalin je vknjižil 14. mesto in sezono končal kot 22. slalomist. Foto: Guliverimage/Getty Images

"Današnja tekma ni bila to, kar sem od nje pričakoval. Na treningih sem se veliko bolje počutil, tako da mi je žal, da nisem unovčil te zadnje priložnosti. Moram reči, da je za mano zelo solidna sezona, veliko je bilo vzponov in padcev, veliko težav v času sezone, a na koncu, če potegnem črto, super napredek v veleslalomu. Tudi v slalomu sem napredoval v konstantnosti. Če bodo danes točke, bodo na vseh tekmah. Zadovoljen sem s prikazanim in optimistično gledam naprej. Naslednji teden imam namen nastopati na državnih prvenstvih v Kranjski Gori in v Trbižu, potem pa sledi še spomladanski trening v Banskem," je po zadnji tekmi povedal Hadalin.

Grange še zadnjič v svetovnem pokalu Jean-Baptiste Grange je v Švici končal bogato kariero. Foto: Guliverimage

Počasnejši od Hadalina, ki je obeležil jubilejni 100. nastop v svetovnem pokalu, je bil v prvi vožnji le Jean-Baptiste Grange, ki so mu v finalu dali na razpolago tri minute za zadnji nastop v karieri.

Šestintridesetletni Francoz, dvakratni svetovni slalomski prvak in zmagovalec devetih tekem v svetovnem pokalu, se je v finalu zahvalil kolegom iz svojega štaba in se v ciljnem izteku na kratko poveselil z rojaki. Večjega slavja zaradi covid-19 Švicarji Francozu v cilju niso dovolili.

Vrstni red v svetovnem pokalu, skupno, končno (35/35): 1. Alexis Pinturault (Fra) 1260 *

2. Marco Odermatt (Švi) 1093

3. Marco Schwarz (Avt) 814

4. Loic Meillard (Švi) 805

5. Filip Zubčić (Hrv) 764

6. Henrik Kristoffersen (Nor) 722

7. Matthias Mayer (Avt) 700

8. Vincent Kriechmayr (Avt) 675

9. Beat Feuz (Švi) 607

10. Manuel Feller (Avt) 595

...

32. Žan Kranjec (Slo) 256

40. Štefan Hadalin (Slo) 209

65. Martin Čater (Slo) 121

106. Boštjan Kline (Slo) 32

107. Miha Hrobat (Slo) 31

... Seštevek slaloma, končni (11/11): 1. Marco Schwarz (Avt) 665 **

2. Clement Noel (Fra) 553

3. Ramon Zenhäusern (Švi) 503

4. Manuel Feller (Avt) 488

5. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) 431

6. Henrik Kristoffersen (Nor) 406

7. Alexis Pinturault (Fra) 364

8. Linus Strasser (Nem) 347

9. Loic Meillard (Švi) 327

10. Victor Muffat-Jeandet (Fra) 310

...

22. Štefan Hadalin (Slo) 139

... Opomba (*): Dobitnik velikega kristalnega globusa v seštevku vseh disciplin.

(**): Dobitnik malega kristalnega globusa v seštevku ene discipline.

Lenzerheide, slalom, finalna vožnja:

