Kvalifikacije v Hinzenbachu Hölzlovi, na tekmi štiri Slovenke

Avstrijka Chiara Hölzel je bila najboljša v kvalifikacijah za sobotno tekmo smučark skakalk v Hinzenbachu. Dvaindvajsetletna domača tekmovalka je skočila 92 metrov in bila edina med vsemi, ki je preskočila 90-metrsko znamko. Za njo sta se zvrstili Norvežanka Maren Lundby (89 m) in Japonka Sara Takanaši (86,5 m). Med deseterico najboljših tudi Nika Križnar in Ema Klinec.