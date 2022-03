Žan Kranjec bo napadel prve domače stopničke

V Kranjski Gori je vse pripravljeno na odločilni del veleslalomske sezone svetovnega pokala. Do konca te bodo alpski smučarji opravili še s tremi veleslalomi, kar dva bosta danes in jutri na podkorenski strmini.

Kot prvi se bo ob 9.30 na prvo progo podal Norvežan Henrik Kristoffersen, olimpijski podprvak Žan Kranjec bo imel številko 6, tik za njim pa bo nastopil vodilni v veleslalomskem in skupnem seštevku svetovnega pokala Švicar Marco Odmeratt. Kranjec bo edini Slovenec na tekmi.

"Težko je napovedati, ne veš, kako se lahko tekma obrne in kaj bo pokazala konkurenca. Sem pa trenutno zadovoljen s smučanjem, sem samozavesten, veselim se tekme. So še trije veleslalomi do konca, imam veliko željo in motivacijo, da dobro nastopam na vseh treh. Gotovo pa je pred domačimi navijači to še dodaten izziv," pred začetkom v Kranjski Gori pravi Kranjec, ki na domači tekmi še nikoli ni stal na odru za zmagovalce. Mu bo uspelo tokrat?

Serijski zmagovalec Odermatt (480 točk) si že danes lahko zagotovi mali veleslalomski globus, pred drugim Manuelom Fellerjem (261) ima 219 točk prednosti. Kranjec v seštevku discipline zaseda osmo mesto (128 ).

Finale se bo začel ob 12.30.

