Kostelić ni skrival jeze: Kje ste zdaj vsi borci za svobodo?

Tekmovalna žirija in organizatorji nedeljskega slaloma so zaradi odjuge in poslabšanja stanja snežne površine uporabili posebno pravilo, v skladu s katerim je najboljših 15 tekmovalcev s prve proge v obratnem vrstnem redu nastopilo v finalu. V finalni vožnji je tako prvi nastopil tisti, ki je imel uvodoma petnajsti, in ne trideseti čas. Zmage se je na koncu veselil Norvežan Sebastian Foss-Solevaag, drugo mesto je osvojil Avstrijec Adrian Pertl, tretji pa je bil še en Norvežan Henrik Kristoffersen.

Odločitev, da najprej štarta najboljših 15 s prve vožnje, je še posebej razburila nekdanjega hrvaškega alpskega smučarja Ivico Kostelića, ki je na socialnih omrežjih odločitvi tekmovalne žirije namenil dolg zapis. "Kje ste zdaj vsi 'borci za svobodo', ki zagovarjate pravičnost v našem športu? Kje si zdaj, FIS? Zakaj se ne uprete in se ne nehate priklanjati interesom gnilih? A predvsem - kje ste, vrhunski slalomisti? Se bojite spregovoriti v luči nesporne krivice? Vi, ki prisegate predvsem na pravičen šport? Vaš molk podpira to krivico, storjeno vašim sotekmovalcem, zlasti mlajšim, ki jim je ta odločitev izbrisala možnost za pošten boj. Tu iščemo prvake – so med vami? Moč se izraža z velikodušnostjo! Nepravičnost je pot šibkih," je zapisal Kostelić.

"Športna zmaga, ki ni dosežena pravično in častno, je brez vrednosti. In nikoli ne pozabite - največja zla temeljijo na nasilju redkih in molku mnogih. Govori zdaj ali nikoli več ne govori o pravičnosti," je še zapisal nekdanji alpski smučar, ki je svoj dolg zapis pospremil s fotografijo črede ovac in logom FIS.

